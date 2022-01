Samsung Galaxy Tab S8, S8+ en S8 Ultra komen eraan; specificaties uitgelekt

Dankzij Duitse collega’s komen we de nodige specificaties alvast te weten van een nieuwe reeks tablets van Samsung. Het zijn de tablets uit de Tab S8-serie en deze hebben de namen Galaxy Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra. Wat hebben de tablets te bieden?

Informatie over Galaxy Tab S8-serie

Waarschijnlijk kondigt Samsung volgende maand de nieuwe Galaxy Tab S8-serie aan. De fabrikant is achter de schermen druk bezig met de drie tablets, en dat gaat gepaard met leaks. De Duitse collega’s van Winfuture hebben weer van zich laten horen en delen daarbij een hoop informatie over de nieuwe tablets. Er komen drie modellen aan, de Galaxy Tab S8, de Tab S8+ en de Tab S8 Ultra.

Alle drie de modellen krijgen de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm. Tevens komen ze alle drie met een S Pen en krijgen ze Android 12 mee van Samsung, samen met One UI 4.1. Standaard is er 8GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB opslagruimte. Bij de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra is er keuze uit 8 en 16GB RAM en 128 of 512GB aan geheugen, waarbij je in alle drie de gevallen de ruimte uit kunt breiden met een geheugenkaart. Er zijn 5G-modellen, maar ook WiFi-modellen. In ieder geval bieden ze USB-C, WiFi, Bluetooth 5.2 en GPS. Daarbij is er een dual-camera met 13 megapixel hoofdcamera en 6 megapixel groothoeklens. Ook zijn er vier stereo-luidsprekers, Samsung DeX ondersteuning en hebben ze een vingerafdrukscanner. De S Pen kan opgeborgen worden naast de camera aan de achterzijde.

Verschillen zijn er ook. Om het duidelijk te maken, hebben we de verschillende specificaties hieronder op een rijtje gezet. Duidelijk is vooral het gigantische scherm bij de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Qua design lijken ze sterk op elkaar, alleen is de schermrand bij de Ultra dunner.

Samsung Galaxy Tab S8

11,0 inch LTPS TFT-scherm – 2560 x 1600 pixels (120Hz)

12 megapixel front-camera

8000 mAh

Afmetingen: 253,8 x 165,4 x 6,3 millimeter

507 gram

Samsung Galaxy Tab S8+

12,7 inch Super AMOLED-scherm – 2800 x 1752 (120Hz)

12 megapixel front-camera

10.090 mAh accu

Afmetingen: 285,0 x 185,0 x 5,7 millimeter

567 gram

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

14,6 inch Super AMOLED-scherm – 2960 x 1848 pixels

Dual front-camera: 12 megapixel + 12 megapixel

11.200 mAh accu

Afmetingen: 208,6 x 326,4 x 5,5 millimeter

De aankondiging van de nieuwe Galaxy Tab S8-serie is waarschijnlijk in februari van dit jaar.