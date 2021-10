Samsung Galaxy Tab S8: dit zijn de eerste renders en specs

We kunnen binnenkort een nieuwe tablet van Samsung verwachten. De naam ‘Galaxy Tab S8’ dook eerder al op, nu krijgen we een beeld dankzij de online verschenen renders.

Galaxy Tab S8 renders

Samsung zal haar nieuwe tabletserie binnenkort aankondigen, zo is de verwachting. In aanloop naar de nieuwe tablets, krijgen we alvast een goed beeld van wat we kunnen verwachten. Alles met dank aan leaker OnLeaks, die beelden heeft gemaakt van de nieuwe Samsung Galaxy Tab S8. Mogelijk staat de aankondiging hiervan gepland voor begin volgend jaar, wat te danken zou zijn aan de problemen rondom de leveringen van chips.

De opvolger van de Samsung Galaxy Tab S7 krijgt naar verwachting een 11,0 inch LCD-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels. Deze zou in staat zijn om de beelden met een verversingssnelheid van 120Hz te tonen. In de power-button is de vingerafdrukscanner verwerkt, terwijl het design uit metaal bestaat.

Eerdere geruchten hadden het over een Snapdragon 888 (of mogelijk zelfs 895/898) chipset voor de Tab S8. Er wordt ook de Galaxy Tab S8 Ultra verwacht, deze zou volgens de berichten voorzien worden van een Exynos 2200 chip van Samsung zelf.

Verdere berichten over de Galaxy Tab S8 hebben het over 8GB aan werkgeheugen, 128GB opslagruimte dat uitbreidbaar is, en een 8000 mAh flinke batterij. De accu zou met 45W snel opgeladen kunnen worden. Samsung geeft de tablet twee camera’s achterop (13MP en een 5MP lens) en voorop een 8 megapixel lens. Voor nu ontbreekt nog verdere informatie, maar we houden het natuurlijk voor je in de gaten!