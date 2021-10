Dit heeft Samsung aangekondigd tijdens Unpacked Part 2: Bespoke

Vandaag was er een nieuwe aankondiging van Samsung. Het bedrijf noemde de aankondiging ‘Galaxy Unpacked Part 2’. Geen grote presentaties, maar een paar aankondigingen. Wat heeft Samsung laten zien? We maken kennis met Bespoke.

Samsung aankondiging op 20 oktober

Samsung heeft vandaag een nieuwe aankondiging gehouden, maar groots nieuws is uitgebleven. Er werd gehoopt op een nieuwe Galaxy S21 FE, de opvolger van de S20 FE. Echter kwamen na dit gerucht al snel de berichten binnen dat Samsung dit toestel vermoedelijk pas in januari aan gaat kondigen. Ook een nieuwe tablet hebben we vandaag niet gezien, helaas. Dus geen Galaxy Tab A8 of S8. Wat heeft Samsung dan wel getoond?

Het gaat om nieuwe Bespoke-edities van de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Watch 4-series. Hierbij krijgen gebruikers de mogelijkheid om een andere kleur te kiezen voor de voorkant, de achterkant en het frame. Voor het frame kan gekozen worden uit zwart en zilver. Voor de voor- en achterkant kan gekozen worden voor blauw, roze, geel, wit en zwart. Welke kleur je ook kiest; het cameragedeelte blijft zwart van kleur. Volgens Samsung heb je hierdoor toegang tot 49 kleurencombinaties. Bij de Samsung Galaxy Z Fold 2 kon je de scharnierkap al aanpassen.

Voor nu is Samsung Bespoke Studio alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Zuid-Korea. Wel zou het aantal landen in de toekomst uitgebreid moeten worden, maar over hoe en wat is nu niks bekend. Voor de Galaxy Watch 4 heb je ook de Bespoke Studio. Hierbij kun je kiezen uit verschillende banden en frames.

Zoals gezegd is er -nog- niets bekend over een komst naar Nederland of België. Ook andere Europese landen (los van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) moeten nog maar zien of de Bespoke-edities naar hun land komen. De prijs van een Bespoke-model ligt 50 euro hoger dan de adviesprijs van het ‘standaard’ model.