Samsung Galaxy A13 te zien in renders: budgettoestel krijgt 5G

We hebben nieuws voor je over een nieuwe smartphone van Samsung. De fabrikant komt naar verwachting binnenkort met de Galaxy A13. Deze betaalbare instapper moet over 5G beschikken.

Samsung Galaxy A13 is onderweg

Met dank aan de informatie van leaker OnLeaks komen we meer te weten over een nieuwe betaalbare smartphone van Samsung. Het gaat om uitbreiding van de Galaxy A-serie, waarbij de telefoon in kwestie de Samsung Galaxy A13 is. Het zal de opvolger van de Galaxy A12 worden, waarbij verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd.

De eerste verbetering zien we al terug bij het scherm. Dit zal een 6,48 inch paneel zijn met een Full-HD+ (2340 x 1080 pixels) resolutie. Dat is hoger dan de HD+ resolutie uit de A12. Verder zal zelfs deze betaalbare instapper voorzien zijn van 5G-ondersteuning en kunnnen we MediaTek Dimensity 700 chipset verwachten, die ook al in de Galaxy A22 te vinden was. Verder krijgt de Galaxy A13 een 50 megapixel mee uit de fabriek in Zuid-Korea.

Samsung zou de Galaxy A13 uitrusten met 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. Opvallend is dat de 5000 mAh accu met 25W opgeladen kan worden, waar dit bij betaalbare modellen doorgaans 15W is. Toch lijkt het erop dat Samsung hem niet zo gunstig prijst als de A12. De A12 ging voor 179 euro over de toonbank, de A13 komt vermoedelijk voor een prijs van rond de 250 euro beschikbaar.