Update voor Samsung Galaxy A13, Galaxy A52s en Nokia 5.4

Drie toestellen zien een nieuwe update binnenrollen. De smartphones die vanaf nu bijgewerkt worden met een update zijn de Samsung Galaxy A13, de Galaxy A52s en de Nokia 5.4. De details hiervan zetten we op een rij.

Drie smartphones krijgen updates

Samsung heeft voor twee toestellen een grote update uitgerold. Sally laat ons weten dat de Galaxy A13 bijgewerkt wordt met een nieuwe update. Niet alleen zien we beveiligingsupdate augustus, ook wordt het toestel voorzien van One UI Core 5.1.

One UI Core 5.1 is een wat meer uitgeklede variant van de eerder verschenen One UI 5.1 update. We zien verschillende nieuwe functies zoals de nieuwe weer- en batterij-widget, standen en een nieuwe infoweergave in de galerij.

Galaxy A52s

Een update staat ook klaar voor de Samsung Galaxy A52s. De midranger van Samsung wordt bijgewerkt met een 1,4GB grote september-update. Volgens de changelog worden ook verschillende Samsung-apps bijgewerkt, zijn er op de achtergrond verschillende verbeteringen doorgevoerd en zijn er natuurlijk ook de eigen Samsung-patches.

Nokia 5.4

Nokia heeft voor de Nokia 5.4 een kleine update klaargezet. Deze 26MB grote update voor het toestel, brengt beveiligingsupdate september, zo laat lezer Paul ons weten. Zover bekend worden er verder geen veranderingen of nieuwe functies doorgevoerd.

