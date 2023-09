Samsung-pagina onthult Galaxy S23 FE, Tab S9 FE en Buds FE

Drie nieuwe producten kunnen we binnenkort van Samsung verwachten in de FE-serie. De Fan Edition modellen waarover we nu meer horen zijn de Galaxy S23 FE, Tab S9 FE en Buds FE.

Galaxy FE producten op komst

In de afgelopen weken hebben we al het nodige gehoord over de Samsung Galaxy S23 FE. In de afgelopen week verscheen al een promotiefoto van verschillende kleuren. Nu zien we op een Samsung-pagina dat Samsung het toestel opnieuw deelt. Het bedrijf maakt er steeds minder een geheim van.

We zien echter nog meer producten van Samsung. Allereerst nog even terugkomend op de S23 FE. Deze krijgt een camera-module zoals we die bij andere modellen van Samsung uit de S23-serie zagen. Er is dus geen fysiek camera-eiland. De andere modellen die we zien zijn de Galaxy Tab S9 FE en de Galaxy Buds FE.

De pagina’s zijn inmiddels offline gehaald. Het lijkt erop dat Samsung de nieuwe S23 FE op 4 oktober aan wil kondigen, maar de datum is nog niet door de fabrikant bevestigd. De FE-modellen staan doorgaans bekend om een goede prijs-kwaliteitverhouding. Of dat ook voor deze toestellen gaat gelden, zal de toekomst uit moeten wijzen.