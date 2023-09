Samsung Galaxy S23 FE duikt op in promofoto: dit zijn de kleuren

Er gaat bijna geen dag voorbij, of de Samsung Galaxy S23 FE komt in het nieuws. De smartphone van Samsung zien we nu een een promofoto, waarbij we de kleuren van het toestel te zien krijgen.

Promofoto van Galaxy S23 FE

De nieuwe Samsung Galaxy S23 FE kwam vorige week ook al uitgebreid in het nieuws. We zagen toen foto’s van het toestel, van alle kanten. De nieuwe smartphone komt nu wederom in het nieuws, waarbij we te weten komen in welke kleuren de Galaxy S23 FE op de markt komt.

De smartphone van Samsung komt vermoedelijk op de markt in de kleuren Pearl White, Black Graphite, Purple Lavender en Olive. Dit zijn tevens de kleuren waarin de voorganger van het toestel, de Galaxy S21 FE, is uitgebracht. Verder zien we een stijlvol toestel die veel weg heeft van de Galaxy S23 en Galaxy S23+.

Bij de Samsung Galaxy S23 FE verwachten we een 6,4 inch AMOLED-scherm met de afmetingen 158,0 x 76,3 x 8,2 millimeter. Met dit formaat zit het qua grootte tussen de S23 en de S23+ in. Wanneer de telefoon precies aangekondigd wordt is niet bekend. Het lijkt erop dat dit echter niet heel lang meer zal duren, gezien de vele berichten die opduiken over de smartphone.

