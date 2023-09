Samsung Galaxy S23 FE op nieuwe foto’s van alle kanten

Opnieuw is er nieuws over de Samsung Galaxy S23 FE. De nieuwe Fan Edition-smartphone zal binnenkort aangekondigd worden. Op nieuwe beelden zien we het toestel van alle kanten.

Galaxy S23 FE van alle kanten

Samsung komt de laatste tijd vaak in het nieuws met de Galaxy S23 FE. De nieuwe aanvulling op de Galaxy S23-serie zal naar verwachting over niet al te lange tijd aangekondigd worden. Ontzettend veel is al bekend over het toestel, en vandaag kunnen we een nieuwtje over het toestel toevoegen aan de geruchten.

Een bron deelt foto’s van de nieuwe smartphone van alle kanten. Op deze manier zien we precies wat we kunnen verwachten. De cameramodule met drie losse lenzen, zoals die aangekondigd werd als nieuwe stijl, zien we ook bij de Fan Edition terug. Verder doet het toestel erg denken aan de andere Samsung-modellen.

In de afgelopen tijd is al het nodige uitgelekt over de smartphone. In de VS komt de Galaxy S23 FE met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, terwijl we naar verwachting in Europa de versie met Exynos 2200 chipset krijgen. Verder verwachten we een 6,4 inch OLED-scherm en een 4500 mAh batterij. Voor de camera wordt gesproken over een 50 megapixel hoofdlens, 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telefotolens.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro