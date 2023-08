Samsung Galaxy S23 FE specs opnieuw gelekt; komt in september

We kunnen volgende maand een nieuwe smartphone van Samsung verwachten. Volgens nieuwe informatie komt de Samsung Galaxy S23 FE in september, en nu komen de specificaties in het nieuws.

Specificaties van de Samsung Galaxy S23 FE

We komen steeds meer te weten over de Samsung Galaxy S23 FE. De nieuwe Fan Edition-smartphone van het merk wordt volgens de nieuwste informatie in september van dit jaar verwacht. De smartphone is in de afgelopen tijd al meermaals in het nieuws gekomen en ook nu gaat het weer over de specificaties.

Samsung zal bij de Galaxy S23 FE weer onderscheid maken in regio’s waarin het toestel wordt uitgebracht. Dit uit zich in de gebruikte processor van de smartphone. In Europa gaan we het toestel bijvoorbeeld zien met de Exynos 2200 processor, terwijl hij in de Verenigde Staten uitgebracht wordt met een Snapdragon 8 Gen 1. Eerder zagen we al Galaxy S23 FE renders online langskomen.

De Samsung Galaxy S23 FE komt met een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Daarbij kunnen we drie camera’s aan de achterkant verwachten. Dit zijn een 50 megapixel hoofdlens met OIS, een 8 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel telefotolens. Aan de voorzijde heeft de smartphone een 10 megapixel front-camera. De telefoon is voorzien van een IP-certificering, maar onbekend is nog welke.

De accucapaciteit van de smartphone komt uit op 4500 mAh en snelladen zit er ook dit jaar nog niet in. Dit gaat met slechts 25W. De telefoon kun je wel draadloos opladen. Vanuit de fabriek komt de telefoon met Android 13 en natuurlijk One UI 5.1. Voor de Samsung Galaxy S23 FE kun je vier jaar Android-updates verwachten en voor vijf jaar beveiligingsupdates.

Als we in september meer informatie kunnen delen met je, houden we je natuurlijk op de hoogte.

