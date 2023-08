Samsung Galaxy S24+ krijgt Snapdragon 8 Gen 3, Ultra met 50MP zoomlens

Nieuwe informatie is opgedoken over de toestellen in de Samsung Galaxy S24-serie. Dit keer gaat het om het Plus- en het Ultra-model. De informatie gaat over de processor en de camera.

Galaxy S24 in het nieuws

Er is weer nieuws over de Samsung Galaxy S24-serie. Allereerst is de Samsung Galaxy S24+ opgedoken in een benchmark. Hierdoor komen we te weten welke processor gebruikt zal worden in de telefoon. Het is de krachtige Snapdragon 8 Gen 3 die gebruikt zal worden. Aangezien de processor bij de drie S-modellen doorgaans gelijk is aan elkaar in een serie, verwachten we die ook bij de S24 en de S24 Ultra.

Echter is het goed om te weten dat het nog niet zeker is dat we deze Snapdragon 8 Gen 3 chipset ook hier in de toestellen gaan zien. Samsung zou namelijk bij de S23 FE weer onderscheid gaan maken tussen regio’s, en dat kan betekenen dat we hier de Exynos processor gaan zien. Qualcomm zal haar nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset vermoedelijk in oktober gaan aankondigen.

De huidige Galaxy S23+ in de Galaxy S23+ review

Camera

Nieuws is er ook over de nieuwe camera van de Samsung Galaxy S24 Ultra. We kunnen in vergelijking met de Galaxy S23 Ultra een flinke upgrade verwachten. Zo wordt verwacht dat Samsung het toestel levert met een 50 megapixel 3x telelens. Dat is bij het huidige model een 10 megapixel telelens met eveneens 3x zoom.

Volgens het gerucht krijgt de Galaxy S24 Ultra ook de 200 megapixel lens die we kennen van het huidige model. De 10x zoom periscooplens zou eveneens aanwezig moeten zijn, zij het met verschillende verbeteringen en optimalisaties. Of er ook een upgrade in de pijplijn zit voor de 12 megapixel groothoeklens is niet bekend.

De aankondiging van de Samsung Galaxy S24-serie verwachten we volgend jaar pas, in het eerste kwartaal.

