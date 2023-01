‘Samsung Galaxy S24+ staat niet op de planning’

We hebben eerst nog de aankondiging in het verschiet van de Galaxy S23-serie, nu beginnen ook de berichten over de S24-modellen. Samsung zou afzien van een Galaxy S24+.

Geen Galaxy S24+?

Het Plus-model is in de S-serie al sinds jaar en dag een begrip. Het is tegenwoordig een mooi tussenmodel tussen de duurdere en grotere Ultra en de kleinere, maar gelijk uitgeruste standaardversie van de smartphone. Toch zou volgens The Elec afscheid genomen worden van het Plus-model van de Galaxy S-reeks. Waar we nu nog wachten op de Galaxy S23-serie, die gewoon uit drie toestellen zal bestaan, is dat mogelijk met de S24-serie anders.

Volgens The Elec, een Koreaanse bron, zou Samsung de Galaxy S24-serie uit willen brengen in twee modellen; het standaard model en de Ultra. Dit omdat de vraag naar de Galaxy S22+ achterbleef met die van de andere modellen. De S22+ zou goed zijn voor 17 procent van de aankopen in deze serie, terwijl de Ultra het doet met 45 procent en het standaard model met 38 procent. Door de keuze te verminderen, zou Samsung de verkoop willen maximaliseren en de winst te verbeteren.

Overigens is het nog een hele tijd totdat de Galaxy S24-modellen worden aangekondigd. In die tijd kan er nog een hoop bepaald en veranderd worden. Volgens Roland Quandt, een betrouwbare bron binnen de smartphonewereld, is de informatie hierover onnauwkeurig en klopt dit niet. We moeten het dus nog even afwachten. Eerst op 1 februari de aankondiging van de Galaxy S23-serie.

