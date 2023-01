Samsung deelt teaser voor Galaxy S23 en hint naar speciale nachtmodus

Samsung zal op 1 februari de nieuwe Galaxy S23-serie aankondigen. Het bedrijf deelt nu een nieuwe teaser, waarmee we nog wat meer informatie krijgen over de drie nieuwe modellen in de serie. De teaser deelt informatie over de nachtmodus in het toestel.

Nachtmodus teaser voor Galaxy S23

De nieuwe Samsung Galaxy S23-modellen komen op 1 februari definitief in de spotlights te staan. Tot die tijd moeten we het doen met de geruchten en de andere informatie die binnenkomt over de toestellen. Van de week verschenen al persfoto’s van de kleuren. Nu komen we het volgende te weten over de smartphones. Samsung zal de nieuwe Galaxy S23-serie vermoedelijk voorzien van een nog betere camera, waarbij de nachtmodus meer aandacht krijgt. Toegegeven; de nachtmodus wist al nagenoeg perfecte plaatjes af te leveren bij de Galaxy S22-serie, dus we zijn benieuwd welke verbeteringen Samsung voor ons in petto heeft.

Als we afgaan op de informatie uit de teaser, dan staat er weer het nodige te wachten. Samsung gebruikt de termen ‘Mode for moonlight’, ‘Capture the night, even in low light’, ‘Stunning night photos are coming’, ‘Megapixels that will make you say wow’ en ‘Wow-worthy resolution is coming’. Dit alles zou binnenkort moeten gebeuren, dus geen twijfel over mogelijk dat het hier gaat om de Samsung Galaxy S23-serie. Al langer gaan er berichten rond over het feit dat Samsung sleutelt aan verbeteringen voor de camera, met name voor de nachtmodus.

Het is goed mogelijk dat hier een extra focus op wordt gelegd, waarbij nachtfoto’s nog mooier worden. Daarbij zou Samsung van plan zijn om de Samsung Galaxy S23 Ultra te voorzien van een 200 megapixel camera. Alle details zullen we op de eerste dag van februari horen.