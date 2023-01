Samsung Galaxy S23-serie komt in nog meer kleuren: dit zijn ze

Samsung kwam afgelopen week in het nieuws met de nieuwe kleuren voor de Galaxy S23-serie. Nu wordt duidelijk dat er nog meer kleuren uitgebracht zullen worden voor de drie toestellen.

Galaxy S23 in nog meer kleuren

Vrijdag lekten een reeks foto’s uit van de kleuren van de Galaxy S23-serie. De nieuwe serie zal net als afgelopen keren weer bestaan uit drie modellen. Dit betekent een Galaxy S23, een S23+ en een S23 Ultra. Alle drie de modellen zullen op 1 februari aangekondigd worden, zo werd van het weekend bekend. We hebben al een hoop vernomen over de smartphones en dat is deze ochtend niet anders.

De eerder verschenen kleuren van de Galaxy S23-modellen

We zagen dus al de kleuren groen, beige, zwart en lichtroze. De officiële benamingen voor de kleuren zijn Botanic Green, Cotton Flower, Phantom Black en Misty Lilac. Een doorgaans goed geïnformeerde bron meldt nu dat er nog meer kleuren gepland staan. Het zou gaan om de kleuren grijs, rood, lichtblauw en lichtgroen. Eerder zagen we ook bij de modellen uit de Samsung Galaxy S22-serie al vergelijkbare kleuren. Die worden enkel aangeboden door Samsung zelf. Het is goed mogelijk dat Samsung deze nieuwe kleuren ook alleen zelf via de eigen webshop gaat verkopen.

Alle details zullen we op 1 februari te horen krijgen. Dan gaat definitief het doek van de modellen af.

