‘Samsung Galaxy S23-aankondiging is op 1 februari’

De Samsung Galaxy S23-serie gaat al veel rond in het geruchtencircuit. Hierbij wordt gesproken over drie nieuwe modellen. Volgens de laatste berichten die rondgaan vindt de aankondiging hiervan plaats op 1 februari. Wat kunnen we verwachten?

Galaxy S23-aankondiging op 1 februari?

De doorgaan goed geïnformeerde bron IceUniverse laat weer van zich horen. De bron heeft het over de aankondigingsdatum van de nieuwe toestellen uit de Galaxy S23-serie. De drie modellen die doorgaan onder de namen S23, S23+ en S23 Ultra, zouden op de eerste dag van februari aangekondigd moeten worden. Dit betekent dat we over minder dan anderhalve maand de nieuwe smartphones van Samsung te zien moeten krijgen. Al meermaals gingen er berichten rond dat de aankondiging van de S23-serie begin februari plaats zou vinden. Nu wordt concreet een datum genoemd.

Eerder verschenen live foto’s van de Galaxy S23

Samsung zou voor de Galaxy S23-serie volgens de geruchten gebruik willen maken van de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm, wereldwijd. Interessant, aangezien Samsung nu nog een tweedeling heeft, waarbij we bijvoorbeeld in Europa de S-serie terugzien met een eigen Exynos chipset. Deze zouden minder efficient omgaan met verschillende zaken, waaronder met de batterij. Samsung zou de Galaxy S23 en S23+ een 50MP hoofdcamera meegeven, de S23 Ultra mogelijk een 200 megapixel lens. De accu van de S23 en het Plus-model zouden een fractie groter moeten zijn dan bij de huidige S22-serie.

