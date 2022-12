Dummy’s van Galaxy S23 en S23 Ultra getoond: dit is het design

Samsung komt volgend jaar met de Galaxy S23-serie. De fabrikant komt nu in het nieuws met opgedoken dummy’s. Hiermee krijgen we een goed beeld van hoe het ontwerp zal worden van de nieuwe smartphones.

Het design van Galaxy S23

We hebben in de afgelopen tijd al aardig wat gehoord en gezien van de Samsung Galaxy S23-serie. Zo zagen we al renders voorbijkomen en zijn ook de nodige specificaties van de smartphone al op het internet gezet. Het volgende nieuws over de nieuwe high-end modellen gaat over dummy’s. Deze zijn nu verschenen op beeld en geven een goed beeld van hoe de nieuwe toestellen eruit zullen komen te zien. Wat kunnen we van Samsung verwachten?

Om gelijk maar antwoord te geven op deze vraag; het is vooral een bevestiging van wat we eerder hebben gezien. De fabrikant kiest voor een licht gewijzigd design bij de Galaxy S23; waarbij het grootste verschil de cameramodule is. Deze bundelt de losse lenzen niet meer in één module, maar het zijn nu drie losse lenzen onder elkaar. Dit zagen we eerder al bij de Galaxy S22 Ultra van dit jaar en ook bij de Galaxy A32 kwam dit beeld terug, maar nu wordt het dus ook doorgevoerd bij andere modellen. De S23+ zal een gelijk design krijgen als de S23 zelf, zoals we dat ook van de S22-serie kennen.

Het ziet er allemaal vrij hetzelfde uit als de huidige modellen uit de Galaxy S22-serie. Samsung zal een vergelijkbaar design doorvoeren bij de Galaxy S23 Ultra. Dit toestel zal namelijk er vrijwel hetzelfde uitzien als de Galaxy S22 Ultra. Dit betekent ook hier losse cameralenzen en wat doorlopende schermranden aan de zijkant.

Het is de verwachting dat Samsung de toestellen voorziet van de Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Het lijkt er dus op dat er afscheid genomen wordt van de Exynos chipset in de ban wordt gedaan bij de S-serie. Daarbij zou de Ultra een 200 megapixel camera krijgen en heeft Samsung ook de nodige cameraverbeteringen bedacht voor de andere modellen.

We verwachten de nieuwe smartphones in februari. Samsung zelf heeft nog geen informatie hierover losgelaten.

