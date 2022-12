Samsung Galaxy S23 Ultra bij keuringsinstantie: specificaties bevestigd

Er is een bevestiging van de specificaties van de nieuwe Samsung Galaxy S23 Ultra. De smartphone in kwestie is opgedoken bij een keuringsinstantie.

TENAA over Galaxy S23 Ultra

We hebben al aardig wat informatie vergaard over de toestellen uit de Samsung Galaxy S23-serie. Zo ook over de Galaxy S23 Ultra. Het nieuws hierover wordt verder uitgebreid, doordat het toestel langs is geweest bij keuringsinstantie TENAA. Het toestel zal dezelfde afmetingen krijgen als de Galaxy S22 Ultra. Deze komen uit op 163,4 x 78,1 x 8,9 millimeter met een gewicht van 233 gram. Er is wederom een 6,8 inch scherm met een 3088 x 1440 pixels en een 5000 mAh batterij.

We verwachten een Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Tevens zal de smartphone geleverd worden met 8GB of 12GB RAM. Het interne geheugen komt uit op 256GB, 512GB of 1TB. Er wordt hier nog niet gesproken over 128GB, maar het kan goed zijn dat deze niet voor China is gepland, maar wel voor de Europese markt.

Bij de Samsung Galaxy S23 Ultra verwachten we de nieuwe 1-inch sensor met 200 megapixel camera. Ook komt er een telelens met 10x optische zoom. Vermoedelijk zien we in februari de nieuwe Galaxy S23-serie. DroidApp zal je uiteraard op de hoogte houden.