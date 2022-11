Samsung Galaxy S23 Ultra camera-sample: vergelijking met S22 Ultra en Pixel 7 Pro

Een camera-sample is verschenen van de nog onaangekondigde Samsung Galaxy S23 Ultra. De smartphone van het bedrijf moet het in een kleine vergelijking afleggen tegen de Pixel 7 Pro van Google en de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Camera-sample van de Galaxy S23 Ultra

Samsung is achter de schermen druk bezig met haar nieuwe high-end smartphone. De focus komt volgend jaar te liggen op de Samsung Galaxy S23-serie, waarover we in de afgelopen tijd al vaak wat te horen kregen. In het bijzonder nu de Galaxy S23 Ultra, die eerder al in renders verscheen. Zo hebben we een goed beeld van hoe de telefoon er uit zal komen te zien. Eerder verscheen er ook al een camera-sample, die gemaakt zou zijn met de Galaxy S23 Ultra. Daaruit kwam al naar voren dat de telefoon uitstekend in staat is om (ook bij zoom) hele scherpe foto’s te maken.

Nu is een nieuwe foto verschenen die met de Galaxy S23 Ultra gemaakt zou zijn. Hij zou gemaakt zijn met de normale hoofdlens van de smartphone, maar het is onbekend of dit gelijk ook de 200 megapixel camera is van de telefoon. Vervolgens is de foto bijgesneden voor een betere kijk op de details die vastgelegd zijn. De linkerfoto is gemaakt met de Galaxy S23 Ultra, de tweede met de Samsung Galaxy S22 Ultra, de derde met de Google Pixel 7 Pro. Duidelijk te zien is dat de S23 veel meer details laat zien dan de twee andere modellen.

De camera van beide modellen kwam al erg positief naar voren in zowel de Galaxy S22 Ultra review als de onlangs gepubliceerde Pixel 7 Pro review. De verwachtingen voor de Samsung Galaxy S23 Ultra zijn erg hooggespannen. Volgend jaar zullen we officieel kennismaken met de nieuwe high-end smartphone van Samsung. De verwachting is dat de smartphone in februari 2023 gepresenteerd zal worden.

