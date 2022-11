Nieuwe berichten: Samsung Galaxy S23-serie wordt begin februari aangekondigd

Wanneer kunnen we de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie verwachten? Die vraag speelt bij veel mensen in de telecomwereld. De nieuwste berichten hierover spreken nu over begin februari. Maar eerder hoorden we een datum over december 2022. Wat kunnen we precies verwachten?

Samsung Galaxy S23-serie komt in februari

De nieuwe Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra kunnen we volgens de laatste berichten begin februari verwachten. Dit meldt een rapport uit Zuid-Korea. Om precies te zijn zou Samsung van plan zijn om in de eerste week van februari de nieuwe Galaxy S23-serie aan te kondigen. Dit is later dan wat eerdere geruchten hadden gemeld. Daar werd nog gesteld dat Samsung het plan had om de nieuwe reeks op 23 december aan te kondigen. We hadden toen al onze vraagtekens erbij gezet, aangezien de week voor kerst doorgaans erg rustig is en een productaankondiging wel het laatste is waar fabrikanten aan werken.

De Samsung Galaxy S22-serie kwam op 9 februari, de Galaxy S21-serie werd eind januari aangekondigd. Verwacht wordt dat rond 17 februari, de telefoons in de verkoop gebracht worden. Dat is voordat het Mobile World Congress begint, en dus kunnen andere merken hun borst weer nat maken. Er is nog altijd het één en ander onbekend over de nieuwe Galaxy S23-serie. Laatste berichten spreken over een Snapdragon 8 Gen 2 chipset voor wereldwijde release van de S23-serie, maar het is onbekend of Samsung de Exynos 2300 chipset helemaal vaarwel zegt voor de S23-modellen.

In de komende tijd krijgen we ongetwijfeld meer te horen over de nieuwe smartphonereeks van Samsung. DroidApp houd je natuurlijk hiervan op de hoogte!

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 717,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 873,00 euro