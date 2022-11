Samsung Galaxy S23-serie krijgt speciale light-modus voor beter uithoudingsvermogen

Er is weinig zo vervelend als je met de batterij van je smartphone het eind van de dag niet haalt. Bij de Galaxy S23 komt er een speciale batterijbespaarmodus. En deze werkt anders dan de energiebespaarmodus die we al kennen.

Batterijbespaarmodus voor Galaxy S23-serie

Naarmate we steeds dichterbij lijken te komen van de Galaxy S23 aankondiging, komen we ook steeds meer te weten over de smartphoneserie. We schreven donderdag dat Qualcomm min of meer heeft bevestigd dat de Galaxy S23-serie met de nieuwe Qualcomm processor komt. Een fijne verbetering, gezien het feit dat de Exynos-chipset nog al eens punten liet liggen.

Het volgende nieuws gaat over de batterij van de Samsung Galaxy S23-serie. Al eerder gingen er geruchten dat de batterijcapaciteit met de nieuwe modellen verhoogd zou worden met 200 mAh. Bij de Galaxy S23 verwachten we een 3900 mAh batterij, terwijl die bij de Galaxy S23+ uit moet komen op 4700 mAh. Voor de Galaxy S23 Ultra heeft Samsung wederom een 5000 mAh accu bedacht.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde IceUniverse gaat Samsung voor de S23-serie een optie toevoegen waarmee je langer met je batterij moet kunnen doen. Een speciale light-modus zal toegevoegd worden. Een functie die we eerder al zagen bij de foldables. Het is een alternatief voor de standaard-modus waarbij er prioriteit wordt gegeven aan de batterijduur en de warmte van de smartphone. Dit boven de snelheid van het toestel. Een interessant detail; volgens de bron zal de snelheidsafname gering zijn, terwijl het energieverbruik aanzienlijk zal afnemen. Ook zal er niet gesnoept worden aan de verversingssnelheid van het scherm. De nieuwe bespaarmodus staat los van de energiebesparende modus die je al tegenkomt bij de batterij-instellingen.

Tevens zal deze optie geen verdere invloed hebben op het spelen van games. Deze worden namelijk gevoerd volgens de instellingen van de Game Booster. Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S23-serie op de markt komt met de Snapdragon 8 Gen 2. Deze processor zou niet alleen sneller moeten zijn, hij zou ook nog zuiniger om moeten gaan met de accu.

