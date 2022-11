Wordt de Galaxy S23-serie op 23 december aangekondigd?

Een interessant nieuwtje over het bestaan van de Galaxy S23-serie. Als we afgaan op de nieuwe berichten lijkt het erop dat Samsung nog dit jaar de nieuwe Galaxy S23-serie wil presenteren. De datum komt naar voren naar een vermeende poster van de telefoonreeks.

Galaxy S23 nog dit jaar?

De nieuwe Samsung Galaxy S23-serie gaat al lekker rond in het geruchtencircuit. De telefoonfabrikant komt voornamelijk in het nieuws met de Galaxy S23 Ultra. Het nieuwe vlaggenschip moet volgens de berichten voorzien zijn van een 200 megapixel camera. Dat is geen gekke gedachte, aangezien bijvoorbeeld de Motorola Edge 30 Ultra al zijn 200 megapixel lens van Samsung heeft. Die gaan we dus ook terugzien in de Ultra, en het belooft een waar cameraspektakel te worden waarbij de nachtmodus een flinke upgrade krijgt, zo melden de berichten.

Wanneer we de nieuwe Galaxy S23-serie te zien krijgen, dat was tot nu toe onduidelijk. Echter is er nu wel nieuws over te melden. Het Zuid-Koreaanse telecombedrijf KT Corporation lijkt een render gemaakt te hebben, waarop we de nieuwe S23 zien. Het is duidelijk geen officiële foto van Samsung zelf, gezien het feit dat er wat Photoshop knutseltjes tussen zitten. De foto’s van de toestellen komen overeen met de eerder verschenen renders van de twee smartphones. Dit betekent dat het camera-eiland vervangen wordt door drie losse lenzen, wat we momenteel al zien bij de Galaxy S22 Ultra.

23 december?

Op de render wordt een datum genoemd waarop de nieuwe S23-serie ge-preorderd kan worden. De fabrikant zou op 23 december starten met de pre-orders. Deze periode eindigt op 5 januari, wat zou kunnen betekenen dat de telefoons op 6 januari daadwerkelijk in de verkoop gaan. Een hele interessante keuze, aangezien de laatste we(e)k(en) van december doorgaans stilliggen door alle vakanties en dergelijke. Het kan dus zomaar anders zijn dit jaar en dat we dus binnen twee maanden de nieuwe S23-serie te zien krijgen. Ter vergelijking; Samsung presenteerde de Galaxy S22-serie op 9 februari. Deze drie smartphones verschenen vervolgens op 25 februari op de markt.

Verplaatsing van datum

De reden waarom Samsung mogelijk deze datum heeft verschoven is niet duidelijk. Het kan zijn dat de vouwbare smartphones van het merk niet zo lekker lopen als gehoopt. Een andere reden kan zijn dat Samsung de hete adem voelt van andere merken zoals Apple met de iPhone 14-serie en Google met de onlangs gepresenteerde Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Deze twee toestellen zijn vanaf deze reeks ook verkrijgbaar in ons land. We publiceerden hier onlangs de Pixel 7 Pro review over, en op bepaalde vlakken heeft Samsung er overduidelijk een concurrent bij. Het gerucht gaat dat Samsung de nieuwe Galaxy S23-serie in alle markten van een Snapdragon 8 Gen 2 chipset wil voorzien. Dat zou een flinke impuls kunnen zijn voor de reeks, gezien het feit dat de Exynos-chipset op verschillende vlakken minder efficiënt is dan alternatieven van Qualcomm. Tot nu toe werden de Snapdragon-versies van Galaxy S22-modellen enkel in bepaalde regio’s uitgebracht.

Samsung zelf heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving. We zullen dus moeten wachten op de officiële berichtgeving of op geruchten die rondgaan over de modelreeks. Gezien de eerdere S-serie toestellen die in het nieuws rondgingen, zal dat laatste niet perse een probleem zijn.

