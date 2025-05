Samsung Galaxy S23-serie wordt geüpdatet met mei-patch

Vanaf nu staat er een nieuwe update klaar voor de toestellen uit de Galaxy S23-serie. De smartphonefabrikant voorziet drie modellen van de nieuwe beveiligingsupdate van mei.

Mei-update voor Galaxy S23

In de afgelopen dagen en weken kwam de beveiligingsupdate van mei al beschikbaar voor een hoop toestellen. De high-end smartphones van Samsung, van twee jaar geleden, worden vanaf nu ook bijgewerkt met een nieuwe patch. We horen van Bart, Jarno en Raymond dat voor de Samsung Galaxy S23-serie nu ook de beveiligingsupdate van mei beschikbaar is. Deze nieuwe patch bevat verschillende patches vanuit Google, maar ook de nieuwe patches vanuit Samsung zelf.

De update is vanaf nu te downloaden voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Voor de Samsung Galaxy S23 FE zal de update op een later moment uitgebracht worden. Deze smartphone is namelijk in een andere batch geplaatst.

