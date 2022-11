Bevestiging van Qualcomm: geen Exynos in Samsung Galaxy S23-serie

Het lijkt er steeds sterker op dat de toestellen uit de Galaxy S23-serie geen Exynos-chipset meekrijgen. Fabrikant Qualcomm doet nu een boekje open over de processor in de high-end Samsung-toestellen.

Geen Exynos in Galaxy S23

De nieuwe Samsung Galaxy S23-serie zullen we in een aantal maanden gaan zien. Over de nieuwe smartphonereeks is al het één ander uitgekomen. Zo is duidelijk dat we bij de Galaxy S23 Ultra een 200 megapixel camera kunnen verwachten, waarbij de fotokwaliteit in het donker nog beter moet zijn.

Het nieuwste bericht over de Samsung Galaxy S23-serie is afkomstig van chipfabrikant Qualcomm. Zij stellen dat het aandeel Snapdragon-processoren in de Galaxy S23-serie omhoog zal gaan, in vergelijking met de S22-serie. Opvallend is dat Qualcomm hier het daadwerkelijk heeft over de S23-modellen. Het is tevens interessant nieuws, omdat Samsung de high-end modellen doorgaans uitbrengt met zowel een Snapdragon- als een Exynos-chipset. Echter, dit verschilt per regio en in Europa moeten we het doen met de Exynos-processor van Samsung zelf.

De Galaxy S23 Ultra in renders

Al langer gaat het bericht rond dat Samsung bij de Galaxy S23-serie volledig voor de Snapdragon-processor wil gaan, maar een bevestiging bleef uit. Qualcomm stelt nu dat er een nieuwe overeenkomst met Samsung is gesloten en dat het gebruik van Snapdragon SoC’s voor toekomstige dure Galaxy-producten wordt uitgebreid over de hele wereld.

De Exynos-chipset komt niet altijd even positief in het nieuws. Zo laat deze regelmatig punten liggen op het gebied van snelheid en efficientie en zijn er ook regelmatig verschillen te zien in de accuduur, in het nadeel van de Exynos-processor. Wanneer we de Galaxy S23-modellen te zien krijgen is nog niet bekend. Waarschijnlijk is dit januari of februari, al gaan er ook geruchten over 23 december.

