Samsung Galaxy S23: ‘dit worden de specificaties, ook cases uitgelekt’

Samsung is achter de schermen bezig met de Samsung Galaxy S23-serie. In de afgelopen tijd hebben we al het één en ander hierover kunnen vernemen, en vandaag is dat wederom het geval. De specificaties van Galaxy S23 zijn opgedoken.

Galaxy S23 specificaties uitgelekt

Er is nieuws over de Samsung Galaxy S23. De specificaties van de nieuwe smartphone zijn opgedoken, nadat we eerder al de Galaxy S23 renders zagen. De informatie hierover is afkomstig van Yogesh Brar, een bron die vaker informatie vroegtijdig over smartphones naar buiten weet te brengen. Het gaat weliswaar nog om geruchten; dus we moeten het nog met een korreltje zout nemen; gezien zijn reputatie, willen we het toch graag met je delen. Het kan immers zomaar zijn dat we hier de definitieve specificaties van de Galaxy S23 te weten komen.

Eerder verschenen renders van de Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 krijgt volgens de informatie een 6,1 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Samsung levert het toestel met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset, al houden we hier nog een slag om de arm, omdat Samsung hier haar toestellen doorgaans uitrust met de eigen Exynos chipset. De accucapaciteit lijkt uit te komen op 3900 mAh, maar in snelladen lijkt Samsung nog niet echt te geloven; de telefoon kan opgeladen worden met 25W of 15W draadloos. Geen vooruitgang daarin in vergelijking met de huidige Galaxy S22. Bij de S23+ en S23 Ultra zou Samsung wederom de maximale laadkracht op 45W laten staan.

Samsung levert de Galaxy S23 volgens de informatie verder met een triple-camera, bestaande uit een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Aan de voorzijde huist een 10 megapixel front-camera. Verder wordt 8GB aan werkgeheugen toegevoegd en komt de interne opslagruimte uit op 128GB/256GB. We kunnen je verder bevestigen dat de Galaxy S23 natuurlijk met Android 13 komt, samen met de One UI skin.

De definitieve lancering zal nog even op zich laten wachten. Mogelijk zien we de Galaxy S23-serie in februari officieel. Tot die tijd moeten we het doen met de geruchten en lekken over de toestellen. Want die zijn er genoeg. Zo verscheen ook onderstaande foto. Deze is afkomstig van een doorgaans betrouwbare bron die de cases van de Galaxy S23-modellen laat zien. De S23-modellen zullen dezelfde cameramodule-indeling krijgen als de huidige Galaxy S22 Ultra.

