Samsung Galaxy S23-serie: in deze kleuren komen de toestellen

Samsung heeft voor volgend jaar de Galaxy S23-serie op de planning staan. We hebben al het nodige over de smartphones gehoord, zoals de aanwezigheid van een 200 megapixel camera. Nu horen we meer over de kleuren waarin het toestel op de markt zal komen.

Kleuren van Galaxy S23-serie

De Samsung Galaxy S23-serie komt regelmatig voorbij in het geruchtencircuit. Dat is nu niet anders, want we horen meer over de kleuren waarin de toestellen op de markt gebracht zullen worden. Het lijkt wederom erop dat het gaat om drie modellen; de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra, waarbij de laatste weer met S Pen geleverd zal worden, zo is de verwachting althans.

Kleuren van de Galaxy S22

Ross Young deelt op Twitter nieuwe informatie over de toestellen uit de Galaxy S23-serie. Hij deelt vaker informatie over nieuws uit de telecomwereld, en nu gaat dat over de kleuren van de smartphones. De toestellen uit de S23-serie komen naar verwachting in vier kleuren op de markt. De bron noemt hierbij de kleuren beige, zwart, groen en lichtroze. Hiermee lijkt het erop dat Samsung vrijwel dezelfde kleuren uitbrengt van de S23, als toen het deed bij de S22-serie. Echter ontbreekt voor nu de witte kleur, en lijkt de beige kleur nieuw te zijn. De groene, zwarte en lichtroze zijn al wel bekend van de S22-serie.

Voor nu moeten we het nog doen zonder foto’s, maar als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte!

