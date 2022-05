Wanneer je over je nieuwe smartphone beschikt, is het wel zo leuk dat je er alles uit kunt halen. DroidApp helpt je met tips voor je nieuwe Samsung Galaxy S22, S22+ of de Galaxy S22 Ultra. Zo geniet je optimaal van je nieuwe toestel.

Galaxy S22 tips

Samsung heeft haar nieuwe Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra weer voorzien van tal van mogelijkheden. Allemaal functies die je kunt gebruiken om nog meer te genieten van je smartphone. Zo schreven we ook al in onze uitgebreide Galaxy S22 Ultra review. Maar misschien dat je lang niet op de hoogte bent van alle mogelijkheden die de telefoons te bieden hebben. Om je toch wat meer wegwijs te maken, heeft DroidApp een mooi overzicht gemaakt met de 18 beste Galaxy S22 tips.

Screenshot maken

Het klinkt misschien wat afgezaagd om uit te leggen hoe je een schermafbeelding maakt op de Galaxy S22; het kan echter wel degelijk van pas komen in het dagelijks gebruik. Hoe maak je een screenshot op de Galaxy S22? Dit kan op verschillende manieren. Door zowel de power-button als de volumetoets-down tegelijkertijd kort ingedrukt te houden, zie je een “flits” op het scherm. Dat betekent dat de screenshot is gemaakt. Onderin beeld zie je dan opties om direct de afbeelding te bewerken (zoals bij te snijden), hem te delen, of een hashtag toe te voegen. Door een tag eraan te koppelen, kun je een schermafbeelding snel weer terugvinden in de galerij-app. Je hoeft dan alleen maar te zoeken op de zoekterm, ideaal. Handig als je van een bepaalde serie snel schermafbeeldingen wilt terugvinden.

Applicaties sorteren (menu)

Het menu is net na de installatie van al je apps misschien een beetje een rommeltje. Alle geïnstalleerde applicaties staan door elkaar, en het is een zoektocht om snel de app van je keuze terug te vinden. Gelukkig heeft Samsung daarop bedacht. Open het menu met de apps. Druk bovenin op de drie puntjes, die je ziet verschijnen in de zoekbalk. Kies daar voor de optie ‘Sorteren’ en kies voor ‘Alfabetische volgorde’. Vervolgens worden de applicaties voor je gesorteerd op chronologische volgorde.

Instellingen startscherm

We hadden het net over de optie ‘Sorteren’. In datzelfde menu is nog een handige optie te vinden; ‘Instellingen startscherm’. Deze optie kun je ook krijgen als je het startscherm ingedrukt houdt op een lege plek, en daar kiest voor de instellingen, bij het tandwieltje. Je kunt daar de rastergrootte aanpassen, voor zowel het startscherm als het menu. Hiermee bepaal je dus hoeveel applicaties er op je scherm getoond worden.

Always On Display

Het Always On Display is één van de handige functies die Samsung aanbiedt. Je kunt op deze manier op de hoogte blijven van de tijd, het batterijpercentage en natuurlijk nieuwe meldingen en notificaties. Hiervoor ga je naar Instellingen > Vergrendelscherm. Daar kies je voor ‘Always On Display’. Je kunt instellingen aanpassen over wanneer het getoond moet worden, maar natuurlijk ook de klokstijl aanpassen. Je kunt aangeven of je een foto wilt tonen, een analoge klok, digitale klok of iets anders.

Edge Venster

Aan de zijkant van het scherm, zie je een smal balkje dat je uit kunt vegen. Vervolgens verschijnt er een overzicht met een snelle toegang tot bepaalde applicaties. Heb je dit venster geopend, dan kun je op de drie streepjes tikken om de instellingen hiervoor te openen en de apps die in deze lijst staan, te bewerken. Daarbij kun je ook apps kiezen voor multi-window waarmee je met één tik, de twee apps van je keuze kunt openen. Ga je naar Instellingen > Display dan kun je door te tikken op ‘Edge vensters’ meer instellingen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van vensters, waarbij je ook snel toegang kunt krijgen tot contactpersonen, taken, het weer, slim selecteren voor screenshots, reminders, hulpmiddelen, een klembord en meer. Via de Galaxy Store kun je meer vensters downloaden; denk aan de rekenmachine of andere opties.

Helderheid zaklamp

De LED-flitser aan de achterkant van de smartphone kan gebruikt worden als zaklamp. Dat is niets nieuws, en dat bieden eigenlijk alle smartphones wel aan. Wat wel een handige optie is, is dat je de helderheid van de zaklamp aan kunt passen. Hiervoor kun je terecht bij de snelle instellingen, die je te zien krijgt als je het venster met notificaties uitveegt. Vervolgens houd je het icoontje van de zaklamp een paar tellen ingedrukt. Je kunt dan de helderheid aanpassen aan een niveau tussen de 1 en 5.

Flitsmelding

We blijven even bij de zaklamp. Ga je naar instellingen > meldingen, of zoek je direct op ‘flitsmelding’ in het zoekveld, dan zie je nog een andere handige toevoeging. Je kunt ervoor kiezen dat het scherm knippert, of dat de LED-flitser van het toestel knippert als je een melding ontvangt, of een alarmsignaal klinkt.

Bewegingen en gebaren

Persoonlijk vind ik het heel handig dat als je het toestel oppakt, het scherm automatisch oplicht. Dit kun je eenvoudig instellen bij de instellingen van de Samsung Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra. Ga naar instellingen > bewegingen en gebaren en kies hier de optie ‘Optillen om te activeren’. Je vindt er ook andere handige opties, zoals het tweemaal tikken op het scherm om het scherm in- of uit te schakelen.

Uitsnede galerij

Een handige functie die terug te vinden is in de galerij-app. Deze tip hebben we ook al met je gedeeld in onze Galaxy S22+ review. Wanneer je in de galerij een foto opent, kun je linksonder op een uitsnede-icoontje drukken. Hiermee kun je hetgeen dat je ziet op de foto direct uitsnijden en opslaan op je telefoon. Erg handig!

Edge Lighting

Een functie die best wel verstopt zit bij de Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra is ‘Edge Lighting’. Deze functie maakt het mogelijk om de randen van het scherm op te lichten bij een nieuwe notificatie. Hiervoor ga je naar Instellingen > Meldingen en kies je onder de pop-upstijl melding die standaard op kort staat, voor de instelling ‘Instellingen korte pop-up’. Daar kies je voor Edge Lighting stijl. Hier opent zich een overzicht vol met nieuwe functies en mogelijkheden. Je kunt kiezen welke rand, kleur en meer er getoond moet worden. Kies je voor een neutrale lijn of ga je voor hartjes, vuurwerk of meer kleuren?

Kleur per trefwoord

Eén stap terug, bij de meldingen-instellingen ga je naar de optie ‘Kleur per trefwoord’. Wil je bijvoorbeeld een kleurrijke melding als ergens in een melding de naam van je beste vriend of vriendin voorkomt, bijvoorbeeld bij een WhatsAppje van ‘Roos’, voeg dan Roos toe als trefwoord toe. Tik vervolgens op de kleur en je kunt aangeven dat bij meldingen met Roos de notificatie niet blauw maar bijvoorbeeld geel wordt.

Material You thema

De toestellen uit de Samsung Galaxy S22-serie worden geleverd met Android 12. Een nieuwe functie is hierbij dat de interface kleuren zich aan kunnen passen aan de achtergrond. De Samsung Galaxy S22 biedt deze functie aan als je van achtergrond verandert, maar je kunt de instelling hiervoor ook zelf oproepen om aan te passen. Ga hiervoor naar Instellingen > Achtergrond en stijl > Kleurenpalet. Vervolgens geeft de telefoon aan welk palet er het beste bij past en kun je kiezen welke stijl je wilt, of dat je het neutraal wilt houden.

Achtergrond vergrendelscherm

Samsung geeft je de mogelijkheid om iedere keer dat je het toestel activeert, een andere achtergrond laat zien op het vergrendelscherm. Hiervoor ga je naar Instellingen > Achtergrond en stijl en ga je naar Achtergrondservices vergrendelscherm. Kies hier bijvoorbeeld voor Dynamisch vergrendelscherm, en kies de onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent. Deze kun je vervolgens aanvinken om terug te laten komen in de roulatie voor het vergrendelscherm.

Tikken voor aan-uit

Handig is dat als je twee keer tikt op het scherm van de telefoon, dat deze automatisch oplicht. Het is wel een functie die je zelf nog even moet inschakelen bij de instellingen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Geavanceerde functies > Bewegingen en gebaren en kies je voor de instelling; “2x tikken voor inschakelen scherm”. Desgewenst kun je ook aangeven dat je het scherm wilt uitschakelen als je tweemaal op een lege plek op het scherm tikt. Je kunt daar ook instellen dat het scherm ingeschakeld wordt als de telefoon opgepakt wordt.

Snel helderheid aanpassen

Wil je snel de helderheid van het scherm aanpassen? Nu moet je hiervoor twee keer het scherm met snelle instellingen naar beneden vegen. Dat kan handiger. Veeg tweemaal het notificatiescherm naar beneden en tik op de puntjes rechts bovenin het scherm. Kies vervolgens de optie ‘Lay-out Quick panel’ en kies voor ‘Schuifregelaar helderheid’. Selecteer daar de optie ‘Altijd weergeven’. Vervolgens kun je de helderheid direct aanpassen door de notificatiebalk slechts eenmaal naar beneden te vegen.

Slimme widget

Samsung heeft One UI 4.1 voorzien van de optie ‘Slimme widgets’. Een erg handige toevoeging waarmee je op het scherm meerdere widgets kunt combineren tot één. Wil je bijvoorbeeld de widget van de taken-app combineren met het weer en je prestaties in Google Fit? Geen enkel probleem. Houd het startscherm ingedrukt, kies widgets onderin beeld en kies voor slimme widget. Vervolgens kies je het formaat en wordt hij op het scherm geplaatst. Houd vervolgens de widget ingedrukt en kies voor widget toevoegen. Je kunt dan kiezen uit de widgets die beschikbaar zijn van je telefoon. Erg handig!

Camera

De camera-app van de drie toestellen laat zich erg prettig bedienen, maar misschien is het soms even zoeken naar een bepaalde functie. Onderin beeld van de camer-app vind je de ‘Meer’-knop. Hier vind je verschillende extra standen die je kunt gebruiken om onder verschillende standen een mooie foto te maken. Denk aan de handmatige pro-modus, professionele video, nachtmodus, voedsel, panorama of een andere toffe optie.

Andere tips

Heb jij nog een hele handige tip voor je Galaxy S22? Deel hem met de rest door een reactie achter te laten onder dit bericht.

