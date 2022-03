Samsung Galaxy S22 en Galaxy S22+ vanaf vandaag verkrijgbaar: alle details

Samsung heeft de twee high-end smartphones uit de Galaxy S22-serie uitgebracht in Nederland. Eerder verscheen de Ultra al in ons land; nu is het de beurt aan de Galaxy S22 en de Galaxy S22+. Wat valt er te melden over deze twee stijlvolle modellen?

Samsung Galaxy S22 en S22 Plus in Nederland

In februari werd de nieuwe Galaxy S22-serie door Samsung aangekondigd; drie stijlvolle toestellen met prima specificaties. Bovendien ook niet te vergeten; het geweldige updatebeleid. De serie krijgt namelijk net als enkele eerdere uitgebrachte telefoons vijf jaar lang beveiligingsupdates en vier jaar lang Android-updates. Eind februari werd de Samsung Galaxy S22 Ultra al uitgebracht in ons land, de andere twee modellen zouden op 11 maart uitgebracht worden. Afgelopen weekend verscheen onze uitgebreide Samsung Galaxy S22+ review al.

Dat laatste is nu gebeurd, zodat in ons land de Galaxy S22 en Galaxy S22+ besteld kunnen worden. Qua design ontlopen deze twee modellen niets van elkaar. Beiden bieden ze een triple-camera met 50 megapixel hoofdlens, een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Uiteraard compleet met 3x zoom, optische beeldstabilisatie en een camera-app vol mogelijkheden. Er is een Exynos 2200 chipset van Samsung en is er natuurlijk Android 12 met de One UI skin van Samsung.

Dan nog even de verschillen, om te beginnen met de Galaxy S22. Dit model krijgt een 6,1 inch AMOLED-scherm mee en wordt voorzien van een 3700 mAh accu, welke met 25W opgeladen kan worden. Bij de Galaxy S22+ zien we een 6,6 inch AMOLED-scherm met een 4500 mAh accu. De batterij van dit model kan opgeladen worden met een kracht van 45W. Omdat een oplader niet meegeleverd wordt, dien je deze wel zelf nog aan te schaffen. Echter blijkt uit eerdere testen wel dat het verschil tussen 25W en 45W laden minimaal is.

De Samsung Galaxy S22 heeft een prijskaartje dat begint bij 849 euro. Voor 1049 euro heb je de Galaxy S22+ in huis.

Kopen

Je kunt de Galaxy S22 kopen bij;

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro