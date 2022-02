Samsung Galaxy S22-serie aangekondigd: met minstens 5 jaar updates

Weken, zij het niet maanden gingen de berichten over de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie rond. Nu kunnen we het goede nieuws met je delen; Samsung heeft de nieuwe Samsung Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra officieel aangekondigd. Er zijn genoeg verbeteringen te melden. De details zetten we uitgebreid op een rijtje.

Samsung Galaxy S22 aangekondigd

We hebben er lang op moeten wachten, maar de nieuwste high-end serie van Samsung is gepresenteerd. Als opvolger van de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra, zijn hier de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en tevens vervanger voor de Note-serie; de Galaxy S22 Ultra. In tegenstelling tot de voorganger van de Ultra, heeft de Galaxy S22 Ultra alles wat je ook bij een Note-telefoon tegen kon komen. Samsung omschrijft het toestel dan ook als de nieuwe Note. Een groot scherm én ruimte voor de S Pen in de behuizing. In Europa worden alle drie de smartphones geleverd met de nieuwe Exynos 2200 chipset van de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf. De behuizing is voor en achter van Gorilla Glass Victus.

Als gekeken wordt naar de Galaxy S21- en S22-serie zien we in ieder geval qua ontwerp veel gelijkenissen. Dat roept gelijk de vraag op, wat heeft Samsung precies verbeterd met de nieuwe modelreeks? Allereerst belooft Samsung veel verbeteringen voor de camera van de toestellen. Deze is verbeterd en vooral is er bij deze serie ingezet op betere nachtfotografie. Verder moet alles weer sneller en beter zijn, en dat zien we bijvoorbeeld terug in de nieuwe processor en het snelladen dat Samsung nu toepast bij de S22+ en de S22 Ultra. Daarbij is de helderheid van het scherm opgeschroefd.. Deze komt bij de S22 uit op 1000 nits (piek: 1300 nits) en bij de S22+ en S22 Ultra op 1200 nits met een piek van 1750 nits.

Rondom nachtfotografie moeten we ook verbeterde selfies zien, waarbij er verbeteringen zijn doorgevoerd in de front-camera. Verder kan met de S22 ook een goede portretfoto gemaakt worden van je huisdier en zijn de foto’s in een hogere resolutie en met meer helderheid.

Updates

Natuurlijk worden ze alle drie geleverd met Android 12 en One UI 4.1. We kunnen je mededelen dat Samsung een flinke stap heeft gezet met het updatebeleid. Waar nu in de smartphonewereld vooral Apple (en enigszins Google) het beste aanbiedt op het gebied van updates, loopt Samsung steeds verder in. Samsung laat ons weten dat de telefoons tenminste vier Android-updates zullen ontvangen. Dit komt neer op Android 13, 14, 15 én 16. Beveiligingsupdates worden voor een periode van een periode van vijf jaar uitgerold, waar dit eerst vier jaar was.

Galaxy S22 en S22+

Er zijn veel overeenkomsten tussen de Samsung Galaxy S22 en de Galaxy S22+. Zo is ondanks de grootte het design gelijk en doet deze denken aan die van de Galaxy S21-serie. De telefoons zijn voorzien van dezelfde camera en ook delen ze veel gelijkenissen in de specificaties. De camera van de toestellen bestaat uit drie lenzen; een 50 megapixel hoofdlens, 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telefotolens. Die laatste biedt de mogelijkheid om 3x optisch te zoomen. We zien veder de optische beeldstabilisatie, Dual Pixel autofocus en natuurlijk alle bekende Samsung-mogelijkheden. Voorop is een 10 megapixel front-camera geplaatst.

Samsung geeft de Galaxy S22 een 6,1 inch Full-HD+ beeldscherm; een Dynamic AMOLED-paneel met een dynamische verversingssnelheid van 0-120 Hz. Op deze manier kan de refresh rate aangepast worden aan wat op het scherm is te zien, wat uiteindelijk weer accu kan besparen. De Galaxy S22+ heeft dezelfde specificaties van het scherm, al komt daar de grootte uit op 6,6 inch. Wat opvalt is dat Samsung de Galaxy S22 een vrij compact formaat meegeeft.

De accucapaciteit van de Samsung Galaxy S22 komt uit op 3700 mAh. Deze accu kun je opladen met 25W, al wordt ook de S22-serie weer niet met een oplader geleverd. Het is ook mogelijk om hem met 15W draadloos te laden. De echte stap die Samsung maakt zien we hier terug bij de Galaxy S22+. Deze telefoon heeft namelijk een 4500 mAh batterij en deze kan met 45W opgeladen worden; een flinke stap vooruit in vergelijking met eerdere Samsung-toestellen. De Samsung Galaxy S22+ ondersteunt ook draadloos laden met een kracht van 15W. Punt van aandacht is wel, dat de 45W charger voor nog 49,99 euro zelf aangeschaft moet worden.

De Samsung Galaxy S22 en S22+ worden uitgebracht in de kleuren Phantom White, Phantom Black, Green en Pink Gold. Bij Samsung zelf kun je nog kiezen uit de kleuren Gray, Cream, Violet en Light Blue. De prijs voor de S22 start bij 849 euro, bij de S22+ ligt de prijs 200 euro hoger; 1049 euro. Je krijgt dan de variant met 8GB+128GB. Je kunt ook kiezen uit de variant met 8GB RAM en 256GB aan opslagruimte.

Galaxy S22 Ultra

Dan is er nog de Samsung Galaxy S22 Ultra. Een stijlvolle telefoon met een net wat ander ontwerp dan zijn twee broers uit dezelfde serie. De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt geleverd met de S Pen, welke je kunt opbergen in het toestel. Er is een 6,8 inch QHD+ beeldscherm met eveneens de bekende variabele verversingssnelheid. De telefoon is voorzien van een geavanceerde quad-camera en een 40 megapixel camera aan de voorzijde. De quad-camera achterop biedt een 108 megapixel hoofdlens, een 12 megapixel groothoeklens en tweemaal een 10MP telelens met maximaal 3-10x optische zoom. Middels AI belooft Samsung ook 100x Space Zoom, al is dit een combinatie van digitale zoom.

Samsung verkoopt de Galaxy S22 Ultra met tenminste 8GB aan werkgeheugen, al is er ook keuze uit 12GB. Het geheugen komt uit bij de eerste variant met 128GB. Kies je voor het hoogste werkgeheugen, dan is er keuze uit 256GB, 512GB en 1TB. De flinke 5000 mAh accu kan met een kracht van 45W opgeladen worden. Tevens kun je het toestel draadloos laden op een snelheid van 15W.

De Samsung Galaxy S22 Ultra verschijnt in de kleuren Burgundy, Phantom Black, Phantom White en Green. Bij Samsung zelf kun je nog kiezen uit de kleuren Gray, Blue en Red. De prijs start bij 1249 euro.

Verkrijgbaarheid

Je kunt de Samsung Galaxy S22-serie vanaf nu bestellen. Je krijgt bij het plaatsen van een pre-order de Galaxy Buds Pro cadeau. Je kunt voor de Samsung Galaxy S22-serie terecht bij:

Samsung brengt de Galaxy S22 Ultra als eerste uit; op 25 februari. Op de Galaxy S22 en de Galaxy S22+ moet iets langer gewacht worden; deze liggen vanaf 11 maart in de winkels.

Check DroidApp voor de eerste indruk en de preview van de Galaxy S22-serie!

