Samsung presenteert nieuwe Exynos 2200 chipset: voor de Galaxy S22?

Samsung heeft een nieuwe chipset gepresenteerd. Deze Exynos 2200 processor zullen we vermoedelijk terug gaan zien in de toestellen uit de Samsung Galaxy S22-modellen.

Exynos 2200

Als opvolger van de Exynos 2100 processor, is het nu tijd voor de Exynos 2200. Dit wordt de nieuwe high-end chipset van Samsung en deze zal volgens de laatste geruchten gebruikt worden in de nieuwe topmodellen. Dit betekent dat we de Exynos 2200 terug gaan zien in de Samsung Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra.

Samsung heeft de chip gebakken op 4nm en is net als de Snapdragon 8 Gen 1 en MediaTek Dimensity 9000 voorzien van de kernen; ARM Cortex X2, Cortex A710 en Cortex A510. De exacte specificaties over bijvoorbeeld de rekenkracht worden niet gedeeld. Wel weten we dat de nieuwe telefoons met een Exynos 2200 over een camera van maximaal 200 megapixel kunnen beschikken, met 8K 30fps video-opname. De chipset kan verder overweg met het LPDDR5 geheugen.