Qualcomm presenteert vier nieuwe Snapdragon-chipsets voor je nieuwe midend-smartphone

Qualcomm is een bekende chipfabrikant, en het portfolio is nu uitgebreid met vier nieuwe chipsets. De processoren zullen geplaatst worden in toestellen in het mid-end segment. In ieder geval Nokia, Oppo en Xiaomi zouden de nieuwe chips willen gebruiken.

Mid-end chips van Qualcomm

Vier nieuwe chipsets komen eraan van Qualcomm. Het bedrijf kondigt verbeterde versies aan, van chipsets die eerder al zijn aangekondigd. Drie van de chipsets geven ook toegang tot het 5G-netwerk, eentje alleen tot 4G. Naar verwachting worden de eerste toestellen met één van de nieuwe vier chipsets in de komende maanden aangekondigd, mogelijk nog dit jaar. Xiaomi, Oppo en Nokia zouden al plannen hebben.

De Snapdragon 778+ is de eerste nieuwe, welke de opvolger is van de 778. Die zagen we afgelopen tijd in bijvoorbeeld in de Motorola Edge 20. De Snapdragon 480 die we in een groot aantal toestellen hebben gezien, bijvoorbeeld van Nokia, Motorola en OnePlus, zal een opvolger krijgen in de vorm van de Snapdragon 480+. Bij de twee chipsets is de WiFi 6-voorbereiding weggehaald. In plaats daarvan is er wel Bluetooth 5.2 in plaats van 5.1.

De Snapdragon 680 is de nieuwe processor met 4G-ondersteuning, nieuw is ook de Snapdragon 695 welke voorzien wordt van 5G-ondersteuning. Als we nog even terugkomen op de fabrikanten die chipsets toe gaan voegen, dan komen we ook wat meer te weten. Oppo zal de Snapdragon 695 in ieder geval gebruiken. HMD Global wil de Snapdragon 480+ gebruiken in Nokia’s en Xiaomi wil producten uitbrengen met de Snapdragon 778G+ en 695. Verder zouden Honor, Motorola en Vivo plannen hebben.