Qualcomm presenteert opvolger Snapdragon 8 Elite eerder dan verwacht

Qualcomm heeft aangekondigd dat zijn jaarlijkse “Summit 2025” zal plaatsvinden van 23 tot en met 25 september. Daarmee komt het evenement ongeveer een maand eerder dan de editie van vorig jaar, toen de presentatie op 21 oktober plaatsvond. Tijdens deze bijeenkomst zal de tweede generatie van de Snapdragon 8 Elite officieel worden gepresenteerd, samen met andere productaankondigingen.

Nieuwe Snapdragon 8 Elite komt eerder

De bevestiging van het eerdere lanceermoment werd bekendgemaakt tijdens een presentatie op Computex 2025. Daar toonde Qualcomm een dia met de aankondiging van het evenement. Het vervroegen van de presentatie duidt op een versnelde productcyclus, mogelijk ingegeven door marktontwikkelingen en toegenomen concurrentie.

De Snapdragon 8 Elite zal niet het enige hoogtepunt zijn tijdens het event. Qualcomm zal ook een nieuwe reeks chips voor Windows-laptops onthullen. Deze chips zijn met name interessant voor fabrikanten zoals Microsoft, die de Surface-lijn aandrijft met Snapdragon-processoren.

Hoewel Qualcomm zelf nog geen exacte datum heeft genoemd voor de beschikbaarheid van apparaten met de nieuwe chip, is het aannemelijk dat de eerste smartphones kort na het evenement worden aangekondigd. Merken als OnePlus, Xiaomi en andere merken staan erom bekend snel gebruik te maken van nieuwe Snapdragon-chips. Zij kondigden vorig jaar in oktober al toestellen aan met de toen nieuwe generatie. Of dat dit jaar opnieuw het geval zal zijn, is nog onduidelijk, mede omdat Xiaomi inmiddels werkt aan een eigen chipset. Samsung en andere grote fabrikanten volgen doorgaans later, vaak pas begin van het jaar erop. Wel kwam Xiaomi onlangs in het nieuws met de nieuwe Xiaomi 16.