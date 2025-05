‘Xiaomi 16 komt eerder en krijgt enorme accu’

Xiaomi heeft kort geleden de nieuwe Xiaomi 15 en 15 Ultra aangekondigd. Nu gaan er geruchten over de Xiaomi 16. Volgens geruchten komt het nieuwe toestel eerder dan verwacht. En daarbij kunnen we een flinke batterij verwachten.

Xiaomi 16 in geruchtencircuit

Hoewel de officiële aankondiging nog moet volgen, circuleren er inmiddels steeds meer geruchten over de Xiaomi 16. Het nieuwe vlaggenschip van Xiaomi lijkt op meerdere vlakken een stap vooruit te zetten. De voorganger van dit model, ‘de 15’ bespraken we eerder uitgebreid in de Xiaomi 15 review.

Een van de opvallendste aspecten van de Xiaomi 16 is de batterij. Het toestel zou momenteel getest worden met een accu van maar liefst 6800 mAh. Voor een smartphone met een relatief beperkt formaat is dit ongekend groot. Wel zijn we benieuwd of de wereldwijde versie van het toestel ook deze grote accu krijgt. De eerder verschenen Xiaomi 15 Ultra heeft bijvoorbeeld in onze regio een kleinere batterij dan in China. Volgens de geruchten kan de accu opgeladen worden met 100W. Het scherm zou iets groter zijn dan bij de huidige 15, maar hoe groot deze zal zijn, is niet bekend.

Xiaomi zal de nieuwe Xiaomi 16 voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Elite 2e generatie. Naar verwachting is Xiaomi de eerste fabrikant die deze processor in een toestel stopt. De vroege beschikbaarheid van deze chipset in de Xiaomi 16 lijkt ook samen te vallen met een vervroegde release van het toestel zelf. Waar de Xiaomi 15 pas in oktober werd gepresenteerd, lijkt de opvolger al in september onthuld te worden.

Op cameragebied lijken er ook verbeteringen in het verschiet te liggen. De Xiaomi 16 krijgt volgens de geruchten een hoofdcamera van 50 megapixel. Daarnaast zou het toestel mogelijk ook voorzien zijn van een periscooptelelens, wat zou zorgen voor sterk verbeterde zoommogelijkheden. Nu is er nog een ‘enkele’ telelens aanwezig op het toestel.