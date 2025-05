Xiaomi brengt grote april-update naar Xiaomi 15-serie

De Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra worden bijgewerkt met een nieuwe update. De smartphones uit het hoge segment krijgen een nieuwe security-patch. Naast een nieuwe patch voor de beveiliging, zijn er ook nog legio andere verbeteringen doorgevoerd.

Update voor Xiaomi 15 (Ultra)

Een nieuwe update wordt verspreid naar de twee high-end smartphones van Xiaomi. Gebruikers van de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra krijgen allebei de nieuwe update aangeboden. Wel zit er nog wat verschil in. Feit is wel dat het in beide gevallen een flinke update is. Daarbij wordt beveiligingsupdate april verspreid naar de modellen. Voor de update waren de smartphones bijgewerkt met de maart-update.

In het geval van de Xiaomi 15 Ulta komen we uit bij een update van 0,92GB groot. In het geval van de ‘normale’ Xiaomi 15 is de update voorzien van een grootte van 1,1GB. De changelog laat niet veel los over wat we verder krijgen naast de april-update. Gezien de grootte vermoeden we dat Xiaomi werk heeft gemaakt van verschillende bugs en andere zaken, die met deze update aangepakt worden. Alleen bij de Ultra wordt verder wel gemeld dat de systeemstabiliteit is verbeterd.

We hebben onlangs twee zeer uitgebreide reviews gepubliceerd van de twee modellen. Onze ervaringen lees je in de reviews, die we hieronder voor je op een rij zetten.

Xiaomi 15 review: alleskunner met premium camera

Xiaomi 15 Ultra review: camera-killer is visuele meesterzet

Je krijgt een melding wanneer je de update kunt downloaden. Eventueel kun je ook handmatig controleren op updates. Ga hiervoor naar de Instellingen van de telefoon en zoek in de zoekbalk op ‘update’ en kies voor de optie ‘Systeemupdate’.

