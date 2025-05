Xiaomi 15 vs Xiaomi 15 Ultra: de grote camera-vergelijking in Berlijn

De camera is één van de belangrijkste eigenschappen van een smartphone voor veel gebruikers. De Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra zijn puur gericht op de camera. We hebben deze twee toestellen meegenomen in de vergelijking. Welke camera schiet de mooiste foto’s?

Camera-vergelijking: Xiaomi 15 – Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi heeft kort geleden twee geweldige high-end smartphones uitgebracht: de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra. Beide toestellen zijn voorzien van een uitgebreide camera met veel mogelijkheden. In de afgelopen weken hebben we beide toestellen uitgebreid getest en de ervaringen lees je in de Xiaomi 15 review en Xiaomi 15 Ultra review. We zijn nog eens op pad gegaan door Berlijn met de twee smartphones, om de camera uitgebreid aan de tand te voelen. Welke smartphone maakt de mooiste foto’s?

Wat zijn de verschillen?

Allereerst kijken we nog even naar de verschillen tussen de smartphones. Allereerst is er het formaat van de smartphones. De Xiaomi 15 is handzamer door de afmetingen van 152,3 x 71,2 x 8,1 millimeter. Dat is een stuk meer compact dan de Xiaomi 15 Ultra, welke 161,3 x 75,3 x 9,4 millimeter meet. Maar zoals we in de review van de Ultra al aangaven, het toestel heeft wel een vrij goede grip, doordat je goed je vinger onder de cameramodule kunt laten rusten. Het neemt niet weg dat hij vrij kolossaal is. Maar je moet wat overhebben voor een grote camera.

De Xiaomi 15 heeft een 6,36 inch beeldscherm; een AMOLED-paneel met flink hoge helderheid. Deze hoge helderheid komen we ook tegen bij de Ultra, die een 6,77 inch scherm heeft. Met kleinere handen, zal het bedienen van het ‘standaard’ model waarschijnlijk prettiger zijn. Beide toestellen hebben de Snapdragon 8 Elite chipset, bijgestaan door tenminste 12GB aan werkgeheugen. De Xiaomi 15 heeft een 5240 mAh batterij, de Ultra wordt geleverd met een 5410 mAh accu. Beide modellen kun je opladen met maximaal 90W.

Camera

Zowel de camera van de Xiaomi 15 als van de Xiaomi 15 Ultra zijn beiden neergezet met hulp van Leica. Deze camerafabrikant zorgt ervoor dat je in de camera-app kunt kiezen voor een Authentic of een Vibrant-stijl, zoals we in de reviews ook hebben besproken. We hebben de foto’s het meest in Vibrant-stand gemaakt. Mocht het anders zijn, dan staat dat vermeld op de foto.

Wat betreft de technische eigenschappen, zetten de cameradetails hieronder voor je op een rij.

Xiaomi 15:

Hoofdlens: 50 megapixel (f/1.6) 23mm

Groothoek: 50 megapixel (f/2.2) 14mm

Telelens: 50 megapixel (f/2.0) 60mm, met 2,6x optische zoom

Xiaomi 15 Ultra:

Hoofdlens: 50 megapixel (f/1.6) 23mm

Groothoek: 50 megapixel (f/2.2) 14mm

Periscoop telelens: 200 megapixel (f/2.6) 100mm, met 4,3x optische zoom

Telelens: 50 megapixel (f/1.8), 70mm, met 3x optische zoom

De resultaten

Als we de foto’s naast elkaar zetten, dan valt op dat de beide toestellen erg goede foto’s maken. We kunnen een heel verhaal typen, maar als je de foto’s hieronder bekijkt, dan wijzen de resultaten zich grotendeels vanzelf. Met de hoofdlens zijn er geen grote verschillen. De grote verschillen zien we wel, wanneer er ingezoomd wordt. Hier laten de telelenzen van de Xiaomi 15 Ultra zich het beste zien. Op een zonnige dag in Berlijn heeft de camera van de Xiaomi 15 wat sneller de neiging naar een blauwe tint te trekken. Ook qua details wint de Xiaomi 15 Ultra het duidelijk. Toch zijn we niet ontevreden over de cameraprestaties van het ‘standaard’ model.

Toch zien we dat de Xiaomi 15 soms als winnaar uit de bus komt. Dit zien we bijvoorbeeld bij de foto binnen, van de houten kast met het rode Zweedse paard. Echter zien we in de schemer, met de boomstammen, dat de 15 de kleur erg oranje vastlegt, maar de Ultra weer wat door wil slaan met de details. Het beeld van de 15 oogt daardoor wel rustiger. Deels is het ook een kwestie van smaak, en daarom is het fijn dat Xiaomi je de keuze geeft met welke Leica-stijl je wil fotograferen.

Goed om te weten is dat alle foto’s in de automatische stand zijn gemaakt, zonder nabewerking.

Onder de streep komen we tot de conclusie dat in veel gevallen de Xiaomi 15 Ultra inderdaad de mooiste foto’s weet te maken. Dat is niet heel vreemd, gezien de enorme cameramodule. Toch vinden we weer in andere gevallen weer de camera van de Xiaomi 15 de beste. Welke camera maakt volgens jou de mooiste foto’s? Laat het weten door een reactie achter te laten onder dit artikel.

Wil je nog meer foto’s zien, bekijk dan de reviews of de digitale fotoalbums. Deze vind je hier van de Xiaomi 15 en hier van de 15 Ultra.

Xiaomi 15 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro