Qualcomm presenteert Snapdragon 7 Gen 3 en maakt midrangers sneller

Een nieuw type processor is aangekondigd door Qualcomm. De nieuwe Snapdragon 7 Gen 3 is de nieuwste speler in de markt, en moet meer kracht en verbeteringen naar het middensegment brengen.

Snapdragon 7 Gen 3

In midrangers zullen we binnenkort een nieuwe processor gaan zien. Qualcomm heeft namelijk de Snapdragon 7 Gen 3 aangekondigd. Deze chipset is de opvolger van de eerder aangekondigde Snapdragon 7 Gen 2. Qualcomm belooft met het nieuwe model een reeks verbeteringen en optimalisaties. De chip is gebaseerd op de 4nm procestechnologie van TSMC.

De Snapdragon 7 Gen 3 heeft een 1+3+4 CPU-architectuur, met een 2,63 GHz-krachtkern, drie 2,4 GHz-prestatiekernen en vier 1,8 GHz-efficiëntiekernen. Qualcomm claimt een verbetering van 15 procent in CPU-prestaties ten opzichte van de Snapdragon 7 Gen 1. De Adreno GPU is ook 50 procent sneller.

AI en connectiviteit

De Qualcomm Hexagon NPU in de Snapdragon 7 Gen 3 biedt 60 procent snellere AI-prestaties per watt dan de Snapdragon 7 Gen 1. Dit betekent dat smartphones met de Snapdragon 7 Gen 3 in staat zijn om AI-functies, zoals gezichtsherkenning en beeldbewerking, efficiënter uit te voeren.

De Snapdragon 7 Gen 3 is gekoppeld aan het Snapdragon X63 5G Modem-RF-systeem, dat downloadsnelheden tot 5 Gbps garandeert via mmWave- en sub-6 GHz-banden. De chip ondersteunt ook Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3.

Camera en release

De Snapdragon 7 Gen 3 is uitgerust met een Qualcomm Spectra ISP die hoofdcameramodules tot 200 MP kan verwerken. Dit betekent dat smartphones met de Snapdragon 7 Gen 3 in staat zijn om foto’s en video’s van hoge kwaliteit te maken.

De eerste apparaten met de Snapdragon 7 Gen 3 zullen naar verwachting later deze maand worden gelanceerd. Honor en vivo zijn de belangrijkste OEM’s die de nieuwe chip zullen gebruiken.