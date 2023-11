Gmail app test nieuwe interface voor sneller reageren

Met een nieuwe versie van de Gmail app kun je binnenkort sneller reageren op je berichten. Er wordt een interface getest, die dit mogelijk maakt in de Android-app.

Sneller reageren op mailtjes

Een interessante verbetering wordt getest door Google in de Gmail app voor Android. Wil je nu reageren op een e-mail, dan zie je onderaan de mail drie knoppen. Deze geven je de mogelijkheid om te beantwoorden, allen te beantwoorden of om het bericht door te sturen. Het is goed mogelijk dat dit binnenkort er anders uit komt te zien.

Rechts de nieuwe weergave die nu getest wordt, links de huidige interface

Uit nieuwe screenshots blijkt dat Google de interface test waarbij gebruikers onderaan de mail een soort van chatvenster te zien krijgen. Vanuit hier kan direct begonnen worden met het typen van een reactie op de mail. Een dropdown-keuze laat je kiezen of je het bericht naar één iemand wilt beantwoorden, of naar allen. Daar vind je ook de optie om de mail niet te beantwoorden, maar door te sturen.

Naast het chatvenster vind je de emoji-knop waarmee je snel een emoticon toe kunt voegen aan je bericht. Gebruikers kunnen verder een bijlage toevoegen of het scherm vergroten, zodat het vertrouwde scherm terugkeert voor het beantwoorden van een mailtje.

Het lijkt te gaan om een kleinschalige test onder een gedeelte van de Gmail gebruikers. Hier op de redactie zien we de nieuwe weergave niet. De kans is aanwezig dat de functie later voor iedereen wordt uitgerold, maar het kan ook zijn dat Google het bij deze test houdt.