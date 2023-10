Gmail gebruikt splitscreen voor bijlage en links op foldables en tablets

Een verandering wordt doorgevoerd in de Gmail applicatie. Als je deze app tenminste gebruikt op je tablet of foldable. Google gaat een splitscreen gebruiken bij links en bijlagen.

Splitscreen in Gmail app

Google werkt aan een verbetering voor de Gmail applicatie. In de komende tijd komt er een update beschikbaar, die een handige toevoeging brengt naar degenen die de app gebruiken op een vouwbare smartphone of een tablet. Google zal hiervoor namelijk gebruik maken van een splitscreen, waarbij dus het scherm in tweeën gedeeld wordt.

Dit splitscreen wordt geactiveerd wanneer je een bijlage in een mail opent, of wanneer een link aangetikt wordt. Links in het scherm zie je dan je mailtje, terwijl aan de rechterkant de bijlage of webpagina geladen wordt. Hierbij verdwijnt de zijbalk van de Gmail app.

Ontwikkelaars hebben volgens Google ook werk gemaakt van het optimaliseren van apps voor tablets en foldables die voorzien zijn van Android. Hierbij gaat het om verschillende productiviteits-apps. Dit zien we terug bij bijvoorbeeld Acrobat Reader en Zoom. Ook Evernote en Dropbox zijn voorzien van verbeteringen voor het grotere scherm.