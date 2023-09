Vertaalfunctie vanaf nu te gebruiken in Gmail app: zo werkt het

Google heeft de vertaalfunctie toegevoegd aan de app van Gmail. Eerder kon je deze handige toevoeging al gebruiken in de webversie, nu dus ook op Android (en iOS).



Vertalen in Gmail app

Een e-mail lezen in een andere taal wordt een stuk makkelijker gemaakt met de nieuwste server-side update die door Google inmiddels is verspreid. Gebruikers van de Gmail app op Android kunnen vanaf nu in de applicatie de tekst in een e-mail gemakkelijk vertalen naar de eigen taal. Eerder dook de functie al op, en nu is hij voor iedere gebruiker beschikbaar.

Wanneer je een e-mail kunt vertalen, krijg je bovenaan in de mail te zien dat je de tekst kunt vertalen. In de vertaalbalk zie je ook een tandwiel voor de instellingen. Hierbij kun je kiezen dat een bepaalde taal voortaan altijd vertaald moet worden, of juist nooit.

Om de vertaalfunctie te gebruiken hoef je geen update uit de Google Play Store te downloaden. De functie wordt gefaseerd voor iedereen beschikbaar gesteld in de Gmail app zelf.