Gmail alias maken en gebruiken: zo makkelijk is dat

E-mail is een onmisbaar communicatiemiddel geworden, maar de stroom van berichten kan overweldigend zijn. Om dit aan te pakken, zijn e-mailaliassen een handige uitvinding. In dit artikel ontdek je hoe je eenvoudig aliassen kunt gebruiken in de Gmail-app op Android.

Structuur in je inbox met een Gmail alias

Een alias kan je handig gebruiken om e-mail uit bepaalde bronnen makkelijker te organiseren. Als je bijvoorbeeld voor een forum een apart alias gebruikt kan je deze e-mail snel groeperen en herkennen. Een andere reden om een alias te gebruiken kan zijn om makkelijker te achterhalen waar spam vandaan komt. Als je e-mailadres uitlekt, dan kun je dit herkennen aan de alias! Maar hoe makkelijk gebruik je zo’n alias dan?

Het ontvangen van mail op een Gmail-alias

Het ontvangen van e-mail op een Gmail-adres met alias is heel eenvoudig en werkt als volgt.

Bij het registreren van een nieuw account pak je eerst het deel voor het apenstaartje. Bijvoorbeeld: mijn.gmailaccount Voeg een plus teken toe gevolgd door een gekozen alias.

Bijvoorbeeld: mijn.gmailaccount+alias Sluit af met @gmail.com en je bent klaar!

Je kunt het eventueel even testen door jezelf een mailtje te sturen aan het door jou gekozen alias-adres.

Het verzenden van mail met een Gmail-alias

Je kunt ook e-mail verzenden met je alias adres, daarvoor moet je wel even inloggen op je Gmail-account om bij je instellingen te komen.