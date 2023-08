Gmail start met uitrol vertaalfunctie in Android- en iOS-app

Google is begonnen met het uitrollen van een vertaalfunctie in de Gmail app. Berichten in andere talen kun je hiermee nog sneller vertalen op je Android- of iOS-apparaat.

Gmail met vertaalfunctie

We kennen het al van de webversie van Gmail; de mogelijkheid om een bericht te vertalen. Nu lijkt het erop dat Google de functionaliteit ook uitrolt naar de mobiele apps, zo schrijft 9to5Google. Dit betekent dat je vanuit de Gmail-app op je Android- of iOS-apparaat een bericht kunt vertalen, zonder dat je hiervoor de applicatie moet verlaten.

Wanneer je nu een tekst wilt vertalen in Gmail, kun je de tekst kopiƫren en bijvoorbeeld openen met Google Translate of een andere vertaal-app. Dat hoeft binnenkort dus niet meer, want dan kun je naast een mail gewoon op de drie puntjes tikken, en kiezen om het bericht te vertalen.

Als de functie beschikbaar is, wordt er een banner geopend met een mogelijkheid om de instelling aan te passen. Je kunt dan een andere taal selecteren, dan die door Gmail gedetecteerd wordt. Voor het vertalen wordt gebruik gemaakt van Google Translate. Het is niet bekend wanneer de vertaalfunctie in Gmail naar iedere gebruiker wordt uitgerold.