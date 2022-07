Gmail: nieuwe ontwerpverbeteringen wordt uitgerold naar webversie

Gebruik je Gmail op je computer ofwel in de browser? Dan kan het zomaar zijn dat Gmail er anders uit komt te zien. Google is begonnen met het uitrollen van het nieuwe ontwerp naar alle gebruikers.

Gmail krijgt vernieuwde webversie

De webversie van Google’s Gmail wordt in een nieuw jasje gestoken. Het gaat om wat subtiele veranderingen die doorgevoerd worden. Gebruikers kregen eerder al de vernieuwde Gmail app op hun smartphone te zien.

Google heeft de webversie uitgerust met een nieuwe lay-out waarbij de zijbalk snel je laat schakelen tussen je inbox, Chat, Spaces en Meet. De apps in de zijbalk kun je overigens uitschakelen. Ook zien we enkele aanpassingen in het lettertype en de vormgeving. Tevens bevat de nieuwe versie een betere zoekbalk die betere suggesties moet tonen. De update wordt vanaf nu voor iedereen geactiveerd.