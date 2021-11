Gmail rolt nieuwe Material You-widget uit naar Android

In de afgelopen tijd heeft Google het nodige werk gestoken in de Android-app van Gmail. Nu is het tijd voor een volgende stap; Gmail krijgt namelijk een compleet vernieuwde Material You-widget. Wat kun je er precies mee?

Gmail met Material You widget

Een nieuwe functie wordt toegevoegd aan Gmail. De widget van de e-maildienst wordt namelijk in een nieuw jasje gestoken. Dankzij het nieuwe Material You-jasje worden de kleuren in de interface aangepast aan die van de achtergrond. Het is een handige eigenschap van Android 12. Draait je toestel op een eerdere versie, bijvoorbeeld Android 11, dan is er ook het nodige vernieuwd bij de widget.

De nieuwe widget van Google geeft je in één oogopslag de binnengekomen berichten. Ook wordt er daarbij onderscheid gemaakt tussen de gelezen en nog ongelezen berichten. Een mail kun je direct archiveren vanuit de knop achter de mail. Je kunt het formaat van de widget naar wens aanpassen; bij een brede widget krijg je dan ook de mogelijkheid om meer knoppen te tonen; zoals het openen van een Google Chat- of Meet-ruimte, indien deze opties ingeschakeld zijn.

De update wordt vanaf nu gefaseerd uitgerold via de Google Play Store.