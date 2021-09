Zo ziet de Gmail app er in Android 12 uit; met Material You

We komen steeds dichter bij de definitieve vrijlating van Android 12. Nu krijgen we een beeld van de Gmail app onder Android 12, welke voorzien is van het Material You-design. Wat kunnen we verwachten?

Gmail in Android 12

Eén van de grote nieuwe functies in Android 12 is het Material You-design. Deze interface is voorzien van thema’s, waarbij de kleuren van de achtergrond voortvloeien in de rest van het thema. Kleuren van apps veranderen en dat zien we dus terug in de verschillende apps, die ondersteuning bieden voor Material You uit Android 12.

Foto via Android Police

Dat zien we ook terug bij de Gmail app, waar we dankzij de collega’s van Android Police nu een beeld van krijgen. De app wordt helemaal aangepast in de nieuwe kleuren, die komen weer terug uit de achtergrond. Niet alleen menu’s worden aangepast in de kleurstijlen; ook het zijmenu, zoekbalk en andere onderdelen in de app worden voorzien van de dynamische thema’s. Sommige pictogrammen worden gematcht met een donkerdere kleur om zo beter op te vallen.