Google brengt Android 12 Beta 3 uit: dit is er nieuw

Google heeft een nieuwe beta-versie uitgebracht van Android 12. Het is de op één na laatste beta-versie die verschijnt van Android 12. In Android 12 Beta 3 zien we weer een reeks nieuwe functies. Die zetten we voor je op een rij.

Android 12 Beta 3

In de nieuwste Beta 3 van Android 12 kunnen we meerdere nieuwe functies verwachten. Allereerst is er de mogelijkheid om scrollende screenshots te maken, zoals we dat al kennen van verschillende smartphonemerken.

Nieuw in Android 12 Beta 3 zijn verder grotere toggles (de schuifjes voor het in- of uitschakelen van een functie). De app ‘Wallpaper & Style’, welke deel uitmaakt van Android is voorzien van een herontwerp en ook kun je ‘Live Space’ toevoegen aan je homescreen. Dit is een slimme widget die gebruik maakt van de Google Assistent. Verder zijn de kleurrijke icoontjes uit de lijst met instellingen verwijderd, en vervangen door neutrale icoontjes. Voor het automatisch draaien van het scherm kan vanaf nu ook de camera gebruikt worden, om zo de positie te bepalen. Ook kun je direct vanuit het scherm met recente apps, een link van bijvoorbeeld een website delen.

(foto via 9to5Google)

De volgende beta-versie moet stabiel genoeg zijn om goed te kunnen gebruiken. In de herfst wordt de definitieve versie van Android 12 verwacht. Het is niet gezegd dat alle functies die tot nu toe te vinden zijn in de beta-versies, ook allen in toestellen van de verschillende fabrikanten terecht zullen komen. Degenen met een Pixel kunnen zich aanmelden voor het beta-programma van Android 12.