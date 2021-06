Android 12 krijgt handige toevoeging tijdens telefoongesprekken

Android 12 zit boordevol nieuwe functies en mogelijkheden. Kenmerkend is de nieuwe interface van deze versie. Nu zien we een handige toevoeging in Android 12 voor telefoongesprekken.

Tijdsduur van telefoongesprekken

In een eerder artikel hebben we al het nieuws gedeeld over Android 12 Beta 2. Dit is de meest recent uitgebrachte beta-versie van Android 12 en verscheen vorige week. Steeds meer details komen nu naar voren van nieuwe features. Zo ook nu, voor tijdens een telefoongesprek.

Wanneer je nu tijdens een telefoongesprek wilt zien hoe lang het gesprek duurt, moet je naar het desbetreffende scherm, of de notificatiebalk naar beneden trekken. Dat gaat met Android 12 verbeteren; mits fabrikanten deze methode ook doorvoeren.

In de linkerhoek van het scherm, bovenin beeld, is de tijdsduur te zien van een telefoongesprek. Het gaat nog om een test, maar het lijkt ons dat wanneer erop getikt wordt, je terecht komt bij het scherm met het actieve gesprek. Dat is in de beta nog niet het geval. Interessant is dat apps van derden, zoals WhatsApp, Telegram etc., ook deze feature kunnen gebruiken.