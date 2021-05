Android 12 krijgt meekleurende thema’s in Google Discover

Android 12 zit boordevol verbeteringen en nieuwe functies. Het meest dat in het oog springt is de nieuwe interface. Deze gaat echter verder dan dat we tot nu toe dachten, zo blijkt uit nieuwe screenshots van Google Discover.

Android 12 met Doodle-thema

Google Discover is de verzamelplaats vol nieuwsartikelen, welke afgestemd zijn op jouw persoonlijke voorkeuren. Bij bijzondere dagen zoals feestdagen of een groot evenement zie je een Doodle. Dit is een aangepaste, speelse variant op het Google-logo. Deze zag je dan ook terug in de zoekmachine, en dus in Google Discover. Nu is er een leuke verbetering gevonden in Google Discover op Android 12.

Foto: 9to5Google

Bij gebruikers met Android 12 kan de doodle de stijl van Google Discover aanpassen. Deze aanpassingen zijn gevonden door 9to5Google, waarbij het gaat om de beta-versie van de toepassing. Het thema van de Savoy-Ballroom in Harlem wordt doorgetrokken in het thema van Google Discover. Voor nu lijkt de verbetering alleen doorgevoerd te worden in Android 12, maar wie weet pakt Google de gelegenheid aan om deze ook voor Android 11 geschikt te maken.