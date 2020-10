Google Discover laat je vanaf nu artikelen ‘liken’: dit kun je er allemaal mee

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven heeft Google een nieuwe feature toegevoegd aan het Google Discover-overzicht. Op de nieuwspagina kun je nu artikelen ‘liken’.

Liken in Google Discover

Google Discover is een handige tool voor het ontdekken van nieuws dat jij mogelijk interessant vindt. Het nieuws wordt voor je verzameld door Google, die kijkt naar je interesses en zo ziet wat er relevant voor jou kan zijn. Met de nieuwe optie om een artikel te ‘liken’ kun je Google verder helpen (en jezelf) om nog meer gerelateerd nieuws te zien.

Bij een artikel was het altijd al mogelijk om op de drie puntjes te tikken. Daar kreeg je de optie te zien om aan te geven dat je niet geïnteresseerd was, of dat je van een bepaalde site geen artikelen meer wilde zien. Met het hartje geef je met één druk op de knop aan dat het je interesse heeft getrokken.

Interesses

Het is nog steeds mogelijk om je geselecteerde interesses in te zien. Hiervoor kun je bij een artikel op de drie puntjes tikken en kiezen voor ‘Interesses beheren’. Daar zie welke onderwerpen je zelf al hebt aangegeven dat je hierover op de hoogte gehouden wilt worden. Daaronder vind je aanbevelingen op basis van je activiteit, die je direct kunt weigeren of toe kunt voegen aan je Discover.