Nieuws-app Squid wordt alternatief voor Google Discover bij Huawei

Huawei moet vanwege de handelsbeperkingen vanuit de VS naar alternatieven zoeken voor Google-diensten. Nu is bekend geworden dat nieuws-app Squid gaat zorgen voor de invulling van het nieuws.

Huawei kiest voor Squid

Door de Amerikaanse sancties die Huawei keer op keer treft gooit Huawei het over een andere boeg. De fabrikant werkt aan een alternatief voor de Google Play Services. Dit betekent dat er alternatieven komen voor de diensten die normaal door Google geleverd worden op Huawei-toestellen. Zo werd eerder al bekend dat TomTom en Huawei gaan samenwerken, vermoedelijk voor de kaartendienst.

Inmiddels heeft de Chinese fabrikant een alternatief gevonden voor Google Discover. Deze functie kennen we uit Android, waarbij je het laatste nieuws voorgeschoteld krijgt, wat interessant is voor jou. Er wordt al gewerkt aan een eigen Huawei Assistent, hierin zal dus ook het nieuws getoond worden. Huawei gaat samenwerken met Squid. De Squid app hebben we een tijd geleden al op DroidApp besproken.

In heel Europa zal Squid zorgen voor het laatste en meest interessante nieuws op toestellen van Huawei. Hierover zegt het platform het volgende

Gebruikers van de Huawei Browser en Huawei Assistant zullen worden voorzien van een nieuwsoverzicht met aanbevolen nieuws vanuit verschillende nieuwscategorieën, afkomstig van een verscheidenheid aan uitgevers.

De Huawei Assistent wordt momenteel getest. Maar ook daarin zal dus Squid, naast de browser van Huawei, beschikbaar zijn.