Huawei P40-serie wordt op 26 maart aangekondigd

Over een maand is het zover, dan presenteert Huawei haar nieuwe vlaggenschip; de Huawei P40-serie. De verwachtingen zijn hooggespannen.

P40-serie op 26 maart

Tijdens de virtuele keynote van Huawei maandagmiddag, toonde Huawei niet alleen de nieuwe Mate Xs. Richard Yu, CEO van Huawei heeft meer informatie gedeeld over de aankomende release van de P40-serie. De fabrikant komt, naar eigen zeggen, eind maart met een ‘nieuw flagship-toestel’. Dit zal gebeuren op 26 maart 2020.

Huawei zelf heeft nog niet de naam van de telefoon gedeeld. Echter ligt het nogal voor de hand dat het hier gaat om de Huawei P40-serie. Er gingen in de afgelopen tijd al verschillende geruchten rond, waaronder over de nog uitgebreidere camera en een mogelijk keramische behuizing. In tegenstelling tot de vorig jaar uitgebrachte P30-serie zal de P40 echter niet geleverd worden met Google Play Services en Google-apps, maar levert Huawei de eigen HMS mee.

Er verschenen in de afgelopen tijd al renders van de nieuwe smartphone. Deze hebben we hierboven in het bericht geplaatst.

