Android 12 update overzicht: welke toestellen krijgen de nieuwe versie?

We hebben een nieuw Android update overzicht. In dit artikel zetten we de toestellen op een rij, waarvoor de Android 12 update uitgerold zal gaan worden. Fabrikanten zijn namelijk al druk bezig met het optimaliseren van de update voor hun toestellen.

Krijgt mijn smartphone Android 12?

Tijdens Google I/O werd het doek officieel van Android 12 gehaald. Eerder al werden testversies van ontwikkelaars al vrijgegeven onder de naam Developer Preview. Nu is de eerste beta uitgebracht en krijgen we een steeds beter beeld van wat Android 12 te bieden heeft. Want in de nieuwe Android-versie kunnen we een hoop nieuw verwachten. Eerder hebben we de nieuwe functies in Android 12 al op een rijtje gezet. Denk aan het compleet frisse nieuwe design vol met verbeteringen, meer privacy-opties en een betere samenwerking met de Chromebook.

Updateplannen

Maar krijgt jouw toestel ook de update naar Android 12? Officieel hebben de meeste fabrikanten nog geen uitsluitsel hierover gegeven. Op basis van de beschikbare beta, onze kennis en eventuele andere indicatoren zoals het updatebeleid, kunnen we je wel alvast meer informatie hierover geven. Met regelmaat zullen we dit toestel bijwerken met nieuwe informatie. Ook als merken een datum geven, zullen we die toevoegen aan het overzicht.

Houd er rekening mee dat keuzes van fabrikanten of updateplannen altijd kunnen veranderen.

Artikel gepubliceerd: 22 mei 2021

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2021

Samsung

Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra Ja Samsung Galaxy S20 FE Ja Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra Ja Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ Ja Samsung Galaxy Note 10 Lite Ja Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10e / S10 Lite Niet bekend Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra Ja Samsung Galaxy A72 Ja Samsung Galaxy A52 Ja Samsung Galaxy A42 Ja Samsung Galaxy A32 Ja Samsung Galaxy A02s Niet bekend Samsung Galaxy Fold Niet bekend Samsung Galaxy Fold 2 Ja Samsung Galaxy Z Flip Ja Samsung Galaxy XCover 5 Ja Samsung Galaxy A12 Niet bekend Samsung Galaxy A71 Ja Samsung Galaxy A51 Ja Samsung Galaxy A41 Ja Samsung Galaxy A31 Niet bekend Samsung Galaxy A21s Niet bekend Samsung Galaxy A20e Niet bekend Samsung Galaxy A20s Niet bekend Samsung Galaxy A10 Nee Samsung Galaxy XCover Pro Waarschijnlijk Samsung Galaxy M31 Waarschijnlijk Samsung Galaxy M31s Waarschijnlijk Samsung Galaxy M21 Waarschijnlijk Samsung Galaxy A80 Nee Samsung Galaxy A70 Nee Samsung Galaxy A50 Nee Samsung Galaxy A40 Nee Samsung Galaxy A30s Nee Samsung Galaxy Xcover 4S Nee Samsung Galaxy Tab S7/S7+ Ja Samsung Galaxy Tab S6 Lite Ja Samsung Galaxy Tab S5e Nee Samsung Galaxy Tab S6 Niet bekend Samsung Galaxy M11 Niet bekend

Motorola

Moto G20 Ja Moto G100 Ja Moto G30 Ja Moto G 5G Niet bekend Moto E7 Niet bekend Moto E7i Power Niet bekend Moto E7 Plus Niet bekend Moto G9 Plus Nee Moto G9 Power Nee Moto G9 Play Nee Moto G 5G Plus Nee Moto G Pro Ja Motorola Edge Waarschijnlijk niet Andere Moto-toestellen Onbekend

Nokia

Nokia G10 Ja Nokia G20 Ja Nokia X20 Ja Nokia X10 Ja Nokia 1.4 Ja Nokia 5.4 Ja Nokia 5.3 Ja Nokia 2.4 Ja Nokia 3.4 Ja Nokia 1.3 Waarschijnlijk wel Nokia 8.3 Ja Nokia 2.3 Nee Nokia 7.2 Nee Nokia 6.2 Nee Nokia 2.2 Nee Nokia 4.2 Nee

OnePlus

OnePlus 9 Pro Ja OnePlus 9 Ja OnePlus 8T Ja OnePlus Nord N100 Nee OnePlus Nord N10 Nee OnePlus Nord Ja OnePlus 8 / 8 Pro Ja OnePlus 7T / 7T Pro Waarschijnlijk OnePlus 7 / 7 Pro Waarschijnlijk wel OnePlus 6T Nee OnePlus 6 Nee

Sony

Sony Xperia 10 III Ja Sony Xperia 5 III Ja Sony Xperia 1 III Ja Sony Xperia 1 II Ja Sony Xperia 5 II Ja Sony Xperia 10 II Waarschijnlijk wel

LG

LG Wing Ja LG Velvet Ja LG V50(s) Ja LG G8 ThinQ / G8s ThinQ / G8X ThinQ G8 bevestigd, rest onduidelijk LG Q31 Ja LG Q52 Ja LG Q92 5G Ja

Oppo

Oppo A54 Ja Oppo A74 Ja Oppo A94 Ja Oppo Find X3 Lite Ja Oppo Find X3 Neo Ja Oppo Find X3 Pro Ja Oppo A73 Niet bekend Oppo A15 Waarschijnlijk niet Oppo Find X2 / Find X2 Pro Ja Oppo Find X2 Lite / Find X2 Neo Ja Oppo A53 Niet bekend Oppo A52 Niet bekend Oppo A72 Niet bekend Oppo A52 Niet bekend Oppo Reno 4-serie Niet bekend

Poco

Poco X3 Pro Ja Poco F3 Ja Poco X3 NFC Waarschijnlijk Poco M3 Onbekend Poco F2 Pro Onbekend Poco X2 Onbekend Pocophone F1 Nee

Xiaomi

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Ultra / Mi 11i Ja Xiaomi Redmi Note 10 / Note 10 5G / Note 10 Pro Ja Xiaomi Redmi 9T Onbekend Xiaomi Redmi Note 9T Onbekend Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Mi 10T Lite Waarschijnlijk wel Xiaomi Redmi 9 / Redmi 9A / Redmi 9C Onbekend Xiaomi Redmi Note 9 / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9S Onbekend Xiaomi Mi 10 Lite Onbekend Xiaomi Mi Note 10 Lite Onbekend Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro Onbekend Xiaomi Mi Note 10 Onbekend

TCL / Alcatel

TCL 20 SE Ja TCL 20 5G Ja TCL 20L / TCL 20L+ Ja Alcatel 3L (2021) Onbekend Alcatel 1S (2021) Onbekend Andere Alcatel-modellen Onbekend

Huawei, Honor en andere fabrikanten

Van verschillende fabrikanten, waaronder van Huawei en Honor is onbekend wat de updateplannen zijn. Dit heeft bij de twee Chinese merken te maken met de Amerikaanse handelsbeperkingen. Zo wordt voor verschillende smartphones nog steeds gewacht op Android 11. Zodra hierover meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.