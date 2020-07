Android 11 update-overzicht: deze smartphones krijgen de nieuwe versie

Android 11 is nu druk in ontwikkeling en fabrikanten treffen hun voorbereidingen. DroidApp zet voor je op een rij welke toestellen de nieuwste versie kunnen verwachten.

Krijgt mijn smartphone Android 11?

Android 11 heeft een hoop verbeteringen en nieuwe functies meegekregen. Het borduurt ook verder op de kracht van Android 10, die ook al verschillende nieuwe functies kreeg. In Android 11 kun je onder andere Bubbels gebruiken, zodat je chatgesprekken over elke app kunt openen. Ook zijn notificaties verbeterd en datzelfde geldt voor het bedienen van de mediaspeler.

Alle nieuwe functies in Android 11 hebben we in dit artikel gebundeld. Overigens gaat het hier om de nieuwe functies in de Developer Preview en Beta’s. Het is goed mogelijk dat er in de definitieve versie nog wat gaat veranderen.

De updateplannen

Op basis van onze kennis en eventuele toezeggingen van fabrikanten hebben we een mooi update overzicht voor je gemaakt. In onderstaand overzicht zie je direct of jouw smartphone de update krijgt naar Android 11. Indien bekend, delen we ook de periode waarin Android 11 voor je toestel beschikbaar komt. Met regelmaat zullen we dit artikel bijwerken.

Artikel gepubliceerd: juli 2020

Laatst bijgewerkt: juli 2020

Samsung

Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra Ja Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ Ja Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10e / S10 Lite Ja Samsung Galaxy S9 / S9+ Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy S8 / S8+ Nee Samsung Galaxy Note 9 Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy Note 8 Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy Z Flip Ja Samsung Galaxy Fold Ja Samsung Galaxy A71 Ja Samsung Galaxy A51 Ja Samsung Galaxy A41 Ja Samsung Galaxy A31 Ja Samsung Galaxy A21s Ja Samsung Galaxy A20e Ja Samsung Galaxy A10 Ja Samsung Galaxy XCover Pro Ja Samsung Galaxy M31 Ja Samsung Galaxy M21 Ja Samsung Galaxy A80 Ja Samsung Galaxy A70 Ja Samsung Galaxy A50 Ja Samsung Galaxy A40 Ja Andere Samsung-toestellen Onbekend

Motorola

Motorola Edge Ja Moto G 5G Plus Ja Motorola One Fusion+ Ja Moto G Pro Ja Motorola Razr Waarschijnlijk Moto G8 Power Waarschijnlijk Moto G8 Power Lite Nee Motorola One Macro Waarschijnlijk niet Motorola One Zoom Waarschijnlijk niet Motorola One Vision Ja Motorola One Hyper Waarschijnlijk Motorola One Action Ja Motorola One Nee Moto G8 Plus Waarschijnlijk niet Moto G7-serie Nee Moto E6-serie Nee Andere Moto-toestellen Onbekend

Nokia

Nokia 9 PureView Ja Nokia 8.3 Ja Nokia 8.1 Ja Nokia 8 Sirocco Nee Nokia 7.2 Ja Nokia 7.1 / Nokia 7 Plus Nee Nokia 6.2 Ja Nokia 6.1 Nee Nokia 5.3 Ja Nokia 5.1 / Nokia 5.1 Plus Ja Nokia 4.2 Ja Nokia 3.2 Ja Nokia 3.1 / 3.1 Plus Nee Nokia 2.3 Ja Nokia 2.2 Ja Nokia 1.3 Ja (Android Go) Andere Nokia-toestellen Onbekend

OnePlus

OnePlus Nord Ja OnePlus 8 / 8 Pro Ja OnePlus 7T / 7T Pro Ja OnePlus 7 / 7 Pro Ja OnePlus 6T Ja OnePlus 6 Ja OnePlus 5T Vermoedelijk wel OnePlus 5 Vermoedelijk wel Andere OnePlus-modellen Nee

Sony

Sony Xperia 1 II Ja Sony Xperia 10 II Ja Sony Xperia L4 Nee Sony Xperia 1 Ja Sony Xperia 10 / Xperia 10 Plus Vermoedelijk wel Sony Xperia 5 Vermoedelijk wel Sony Xperia XZ3 Vermoedelijk wel Sony Xperia XZ2 / XZ2 Compact / XZ2 Premium Nee Andere Sony-modellen Nee

LG

LG Velvet Ja LG G8 ThinQ / G8s ThinQ / G8X ThinQ Ja LG G7 ThinQ Nee LG V60 ThinQ Ja LG V50 ThinQ Vermoedelijk wel LG V40 ThinQ Nee LG K61 Onbekend LG K-serie Onbekend Andere LG-modellen Nee

Oppo

Oppo Find X2 / Find X2 Pro Ja Oppo Find X2 Lite / Find X2 Neo Ja Oppo A52 Mogelijk Oppo A72 Mogelijk Oppo A91 Mogelijk Oppo Reno 2 / Reno 2Z Mogelijk Oppo Reno / Reno 10X Zoom Onbekend Oppo A9 (2020) / Oppo A5 (2020) Onbekend Andere Oppo-modellen Onbekend

Xiaomi

Xiaomi Redmi 9, 9A, 9C Onbekend Xiaomi Poco F2 Pro Ja Xiaomi Redmi Note 9 / Redmi Note 9 Pro Ja Xiaomi Mi 10 Lite Ja Xiaomi Mi Note 10 Lite Mogelijk Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro Ja Xiaomi Redmi Note 8T / Note 8 Pro Onbekend Xiaomi Mi 9 / Mi 9 SE / Mi 9T / Mi 9T Pro Onbekend Andere Xiaomi-modellen Onbekend

Huawei

De situatie rondom Huawei en Honor wijkt af met die van andere fabrikanten. Door de sancties die vanuit de Verenigde Staten zijn opgelegd, kan Huawei geen (directe) zaken doen met Google. Nieuw uitgebrachte toestellen worden met Huawei Mobile Services geleverd in plaats van met Google Play Services. Het is onduidelijk wat de updateplannen zijn voor de Android-toestellen van Huawei. Zodra hierover meer bekend is, zullen we hieronder het schema publiceren.